Boom i beskæftigelsen

Debat Der er god vækst i vores virksomheder – både indenfor og udenfor kommunens grænser.

Af Muse Kekec (A), Formand for erhvervs, og beskæftigelsesudvalget

Det betyder flere jobåbninger og jobs til ledige borgere og dermed en lavere ledighed til gavn for vores borgere og samfund.

Vi er godt med i Ballerup Kommune hvilket bekræftes af data – senest med nedenstående fra Beskæftigelsesministeriet.

Ballerup Kommune klarer sig som nummer 2 ud af 98 kommuner og har et lavere antal borgere på overførselsindkomst!

Vores beskæftigelsesstrategi har fokus på at tage udgangspunkt i den individuelle borgers forudsætninger og muligheder frem for begrænsninger.

Ydermere har vi fokus på at sikre at vores ledige borgere får et sammenhængende forløb og klar kommunikation omkring lovkrav og forventninger.

Vi er ikke helt i mål, og der er stadig en del arbejde med at sikre, at vi bliver endnu bedre til at engagere os med vores borgere.

Oplever du udfordringer indenfor beskæftigelsesområdet eller har du gode råd til hvordan vi kan styrke området, så hører vi meget gerne fra dig.