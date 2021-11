Bliver borgerne manipuleret af politikerne

Debat For nogle uger siden fik jeg bragt et læserbrev her i Ballerup bladet, hvor jeg gav min mening til kende, omkring alle de vejchikaner og parkeringspladser der p.t. oprettes i vores ellers dejlige kommune.

Af Kjeld Wiinblad, Sommerbuen 10, Ballerup

Formanden for teknikudvalget Hella Tiedemann, var ikke sen til at svare, her blev jeg inviteret kaffemøde oppe på rådhuset således at vi kunne udveksle vores synspunkter.

Denne indbydelse tog jeg naturligvis imod, idet jeg samme dag skrev til den opgivne mailadresse, hvor jeg meddelt at jeg gerne stillede op, såfremt man mente at det kunne være interessant at høre mine synspunkter. Betingelsen var dog, at jeg fik formålet med mødet, at der forelå en dagsorden, at jeg fik meddelelse om hvem der deltog med deres kompetencer og stilling..

Beklageligvis må jeg konstatere at intet – understreger – intet, er sket. Jeg har ikke hørt noget som helst end ikke en bekræftelse på modtagelsen af min mail!!!!

Derfor overskriften på dette indlæg.

Det lyder jo flot når et kommunalbestyrelsesmedlem, inviterer en borger til en dialog, men det er jo knap så flot, når man overhovedet ikke modtager nogen respons??

Lige nu er valgkampen skudt i gang.

MEN – det har den faktisk været længe,

Hella Tiedemann, har nemlig for lang tid siden, klistret hele sin husgavl til, med en valgplakat der er ca. 2 × 3 meter.

Dette lang tid før, at andre politikere måtte sætte deres valgplakater op i lygtepælene.

Plakaten har et slogan der lyder ’jeg arbejder for dig’.

Jeg synes plakaten og tidspunktet den er hængt op på, netop fortæller noget helt andet, nemlig, at man kun arbejder for sig selv og alligevel ikke står ved de invitationer som der bliver skrevet i bladene.

Vi skal jo alle sammen til stemmeurnerne på et tidspunkt og jeg skal opfordre alle vælgerne til at – tænke over, hvem som arbejder for hvem, og overveje grundigt hvor man sætter sit kryds – inden det sættes

Fortsat god valgkamp.