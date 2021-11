Ballerup i top til at få borgere i job

Ballerup Kommune arbejder målrettet for at skabe jobs til ledige og nu er kommunen næstbedst i Danmark. Arkivfoto.

Nyeste tal viser, at Ballerup Kommune er rykket op op listen, når det kommer til at få ledige i job. Nu er kommune næstbedst i landet.

Af Ulrich Wolf

Hvis du som borger i Ballerup Kommune skulle komme på kontanthjælp, dagpenge eller sygedagpenge, er der rigtig gode chancer for, at du kommer i job igen.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser nemlig, at Ballerup Kommune er rykket fra en femteplads og op på en andenplads ud af landets 98 kommuner, når det kommer til at få de nævnte grupper i job, når man holder det forventede og faktiske antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse op mod hinanden.

Målrettet indsats

Ballerup Kommune har 250 borgere færre end forventet på offentlig forsørgelse. Det svarer til, at kommunen sparer 17,8 millioner kroner i det kommunale budget.

”I Ballerup Kommune har vi en tydelig strategi for beskæftigelsesindsatsen. Vi fik ny beskæftigelsesstrategi sidste efterår, og med den på plads har vi kunnet arbejde endnu mere målrettet og intensivt for de borgere, der desværre bliver ramt at ledighed. Tallene fra Beskæftigelsesministeriet taler deres tydelige sprog; det, vi gør i Ballerup, virker,” siger Jannik Nielsen, der er chef for Center for Arbejdsmarked.

Med den nye beskæftigelsesstrategi er der blandt andet kommet et øget fokus på virksomheders rekrutteringsbehov samt flere målrettede og sammenhængende borgerforløb – indsatser, der ikke er blevet mindre relevante efter corona-nedlukningen, hvor efterspørgslen på arbejdskraft er steget markant.