Værestedet ’Skoven’ genopstod med fest og musik

Det lille, men hyggelige værested er samlingspunkt for en del mennesker i lokalområdet og er et sted, hvor man hjælper og støtter hinanden. Foto: Kaj Bonne.

Festligt Efter en lang periode med renovering var der atter lagt op til fest og samvær, da værestedet’ Skoven’ ved Grantoften blev fejret med maner.

Af Ulrich Wolf

Det var ikke lige til at vide det, hvis man bare kom kørende forbi Grantoften denne regntunge lørdag eftermiddag.

Men inde på det lille grønne område i krydset Baltorpvej/Vestbuen ligger værestedet ’Skoven* der hører under

Brydehuset og som i lang tid har været i en ret dårlig forfatning.

Det lille værested har i mange år været mødested for mange lokale og denne lørdag var der lidt festligere end der plejer at være. Flagene var hængt op og grillen var hevet frem, for der var fest.

Det skulle nemlig fejres, at ’Skoven’ har gennemgået en renovering og at Ballerup Kommune har bekostet en opgradering af lokalerne, til glæde for de omkring 50 ugentlige brugere af det lille fristed.

Det er blandt andet gruppeformand for Dansk Folkeparti og formand for ’Rock for Hjemløse’, Michael Jensen, der har kæmpet for ’Skoven’.

Ud i virkeligheden

”Jeg har besøgt stedet mange gange og kunne se, at stedet var i en rigtig dårlig stand. Der er så gået et år inden det for alvor blev sat i stand og det er for længe, men det er godt, at det nu er lykkedes. Det er et af de små vigtige mødesteder i kommunen, hvor nogle er udsatte, men det er et sted, hvor man passer på hinanden. Det er vigtigt, at vi politikere kommer ud og møder virkeligheden, som jeg blandt andet gjorde her og syntes, at der skulle gøres noget for stedet,” siger Michael Jensen, der selv var mødt op til festen denne lørdag.

Der var mange samlet i pavillonen, der gav læ for regnen og humøret var højt. Gaskapellet kom for at spille, endda ganske gratis og som det hører sig til, var der taler blandt andet af Michael Jensen og borgmester Jesper Würtzen (A).

Der blev råbt hurra for stedet og for hinanden inden musikken tog over og grillen kom i aktion, mens de kølige øl og vand på ægte festmaner gled ned.

En af dem som også er glad for renoveringen er Rene, der er en af ’nøgleholderne’ på stedet.

Et fristed

”Jeg har været her i mange år og er glad for, at det nu er lykkedes at få renoveret ’Skoven’. Det betyder meget for os, for det er et godt sted, et fristed, hvor alle kender hinanden og hvor man hjælper hinanden og viser omsorg for hinanden. Det er en lille, men vigtigt åndehul i kommunen,” siger Rene, som regner med at der kommer omkring 50 forskellige brugere om ugen. Nogle kommer lidt, andre ofte, men alle med det formål at være sammen med andre og dyrke det fællesskab der eksisterer.

Musikken breder sig ud over vejen og festen er i gang, da vi forlader de mange feststemte fremmødte. Det er deres fest og de har uden tvivl tænkt sig at fejre ’Skovens’ genkomst med maner.