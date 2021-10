Vaccinationscenter lukker og flytter

Vaccinationscentret på Baltorpvej lukker ned og flytter et andet og endnu ukendt sted hen. Foto: Arkivfoto

Flyttedag Vaccinationscentret på Baltorpvej, der i mange måneder har lagt lokaler tusinder af uddelte stik til borgerne, skal flytte og har sidste åbningsdag lørdag den 23. oktober.

Af Ulrich Wolf

Det er endnu uvist, hvor vaccinationscentret flytter hen.

Der er heldigvis vacciner nok til at Region Hovedstaden kan tilbyde flere muligheder for at blive vaccineret, også uden for de store centre. Det sker på de såkaldte pop up vaccinationssteder.

Her tilbydes både 1. og 2. vaccinationsstik og 3. stik til de målgrupper, der er inviteret til det.

I den kommende tid vil det være muligt at blive vaccineret på Energivej 50 – samme sted, som det permanente testcenter.

Der er åbent fra den 14. oktober og alle hverdage frem til den 29. oktober i tidsrummet klokken 8-20.

Det er ikke nødvendigt at bestille tid først – man skal blot huske at medbringe det gule sundhedskort.