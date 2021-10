Svar om trafik og fart på Skovvejen

Debat Kære Claus Lindboe.

Af Annemarie Arnvig Jørgensen, Konst. anlægschef, Ballerup Kommune

Det nye signalregulerede kryds har til formål at løse flere trafikfarlige problematikker og dermed skabe en mere sikker og tryg trafikafvikling omkring Skovvejens Skole afd. Vest, særligt for de bløde trafikanter der krydser Skovvej.

Ved den nuværende udformning har vi konstateret trafikfarlige situationer med cyklister, der kommer fra stisystemet på sydsiden af skolen og kører mod færdselsretningen på cykelstien for at krydse Skovvej i torontoanlægget – fodgængerfeltet med trafiklys, der konstant lyser gult. Efter ombygningen er stien tilsluttet direkte til det nye kryds og fjerner dermed konflikten.

Endvidere opstod der til tider kø på Skovvej, når biler fra syd måtte vente på at kunne dreje ind til skolen. Det bevirkede, at bilister benyttede busholdepladsen til at overhale indenom, hvilket ligeledes skabte trafikfarlige situationer for bløde trafikanter. Med det nye kryds etablerer vi en separat svingbane til venstresvingende, og trafikafviklingen reguleres mere jævnt i signalanlægget.

Mange oplever den nuværende løsning med torontoanlæg som utryg – særligt skolebørn. Vi forbedrer derfor trygheden med et nyt lyskryds, hvor biler må stoppe for rødt lys.

Vi forventer fortsat, at krydset vil have en fartdæmpende effekt, idet biltrafikken jævnligt møder et rødt lys, fordi det signalregulerede kryds løbende kobler krydsende fodgængere og sideveje ind i krydset.