Styrk arbejdsglæden på kontoret

SPONSORERET INDHOLD: De fleste er bekendt med at arbejdsglæden øges markant, hvis man har de rigtige rammer omkring sig. Der er flere parametre som kan spille ind på arbejdsglæden – dette kan fx være gode kontorfaciliteter, behagelige kollegaer og ikke mindst en lækker kantineordning.

Af SPONSORERET INDHOLD

Fokus på pauserne

Man skal være tryg på ens arbejdsplads, før man kan lave et godt stykke arbejde. Her spiller det sociale også en stor rolle. Det er ofte i frokostpauserne, at vi slipper det faglige og spørger ind til vores kollegers fritid og lærer dem endnu bedre at kende.

Derfor er det også vigtigt at man har en god kantineordning, og at det hele bare spiller. En god idé er at etablere en kontantløs kantine, som både gør det sikkert, hurtigt og nemt. Dette er især en fordel hvis du er en stor virksomhed. Du sparer en masse tid med et kantinebetalingssystem, og der er mere tid til at snakke omkring frokostbordet. Få mere information her.

Med et kontantløs betalingskort bliver der brugt væsentlig mindre tid på at stå i kø. Ikke nok med at det er tidsbesparende, så er det også mere hygiejnisk. Der kan løbende sættes penge ind på kortet, så der altid er penge til at købe et pølsehorn eller en kop varm kaffe. Betalingen af kortet kan også ske med en automatisk løntræk, som bliver fratrukket lønnen månedligt.

En god frokostpause, som ikke byder på kødannelse – men i stedet gode snakke med kollegaer, som styrker arbejdsglæden.

Udover frokostpauserne, så kan det også være en god idé at have fokus på andre sociale elementer på arbejdspladsen. Dette kunne fx være en ugentlig kagedag eller en gåtur rundt om arbejdspladsen, så man får sig rørt, får noget frisk luft og samtidig kan holde sig opdateret omkring ens kollegaer. Det kan også være at der skal etableres en teambuilding-dag, hvor man kan komme endnu tættere på hinanden.

Skab en øget motivation på arbejdspladsen

Når man har en god arbejdsglæde, så stiger motivationen yderligere. Som leder og virksomhedsejer har man blandt andet nogle forpligtelser til styrke arbejdsglæden for ens medarbejdere. Dette kan gøres på følgende måder:

• Skab en god kommunikation på arbejdspladsen. Hold altid dine medarbejdere opdateret omkring de nyeste forandringer på arbejdspladsen, så de er informerede. Dette giver også nogle gode forudsætninger til at de kan klare deres arbejde tilfredsstillende.

• Anerkend og ros dine medarbejdere. Der er formentlig ikke særlig mange, som ikke værdsætter en god portion ros. Dette kan man ofte glemme i en travl hverdag, men dette er altså nødvendigt for at skabe glæde blandt medarbejderne.

• Hav tillid og involvere dine medarbejdere. Lyt til deres ønsker og behov. På nogle områder kender de formentlig virksomheden allerbedst, og ved hvor der skal optimeres. Når medarbejderne samtidig bliver involveret, så føler de sig også hørt og anerkendt.

Der er altså ufattelig mange parametre, som spiller ind på arbejdsglæden – og det kan også være forskelligt fra medarbejder til medarbejder. Lyt derfor til den enkelte behov, og vær opmærksom på medarbejdernes velbefindende.