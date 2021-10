Spar tid og penge på din næste bolig med hjælp fra en køberrådgiver

SPONSORERET INDHOLD: Går du med overvejelser om at flytte eller købe et nyt hus eller en ejerlejlighed, så skal du være opmærksom på, at der findes gode alternativer til den klassiske ejendomsmægler, som endda kan spare dig for en masse penge. Nemlig køberrådgiveren.

Et alternativ til ejendomsmægleren

Rådgivning af salg og køb af boliger har i mange år været associeret med en ejendomsmægler, men mange danskere er begyndt at få øjnene op for køberrådgivere, da de tilbyder en rådgivning, som ultimativt er fokuseret på køberens behov og ønsker. Det særlige ved køberrådgiveren er, at de ultimativt er fokuseret på at indgå den bedste aftale fra køberens side.

På den måde er det en form for rådgivning, som adskiller sig fra den klassiske ejendomsmægler, som typisk skal koncentrere sig om både køberens og sælgerens behov og ønsker på samme tid. Du er altså sikker på, at der er fokus på, at din rådgiver udelukkende søger at indgå den bedste aftale for dig.

Din rådgiver sparer dig for tid og penge

Der er mange fordele for dig som køber ved at få hjælp en køberrådgiver i din næste bolighandel. Du sparer nemlig både tid og penge. Du er sikker på, at din rådgiver er på din side og det vil spare dig for en masse tid, da rådgiveren forhandler på dine vejene. Du skal ikke bekymre dig om at være i konstant dialog med de forskellige parter – det klarer din rådgiver for dig.

Udover at du sparer tid, så sparer du også en masse penge. Køberrådgiveren er en ekspert indenfor køb og salg af boliger, og derfor er du sikker på, at du får den bedste pris, som markedet tillader. I forhold til priserne som man opnår igennem ejendomsmægleren, så sparer du tusindvis af kroner ved at benytte en køberrådgiver.

Fra boligdrøm til drømmebolig

Med en køberrådgiver er drømmeboligen slet ikke så urealistisk, som man kan gå og tro. Boligrådgivningsselskabet Bomae.dk har erfaring med, at kunderne ofte bliver overrasket over, hvor meget de rent faktisk kan få ud af at få rådgivning fra køberrådgivere. Deres kunder er glade for, at de sikrer dem, at der ikke er nogle parter, som ender med at trække noget ned over hovedet på dem, som ikke er det bedste for dem.

De sikrer sig, at de opnår det bedste banklån, den bedste pris og den bedste rådgivning, og så har de altid en person, som de kan ringe til, hvis de ender med at være i tvivl om noget. Derfor er boligdrømmen ofte ikke blot en drøm, når man får hjælp fra en køberrådgiver, men rent faktisk en realitet.

Med dig i hele processen

Køberrådgiveren er endda med dig i hele processen. Du får hjælp med at finde den rette bolig, finansiere boligen samt den juridiske part. Du bliver aldrig efterladt til at klare tingene selv, da din rådgiver er fokuseret på, at du er tryg igennem hele processen. Derfor skal du ikke være bange for at søge væk fra den klassiske ejendomsmægler og benytte en køberrådgiver i stedet.