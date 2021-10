Sødt, fint og symbolpolitk

Debat Det er rigtigt, at vores servicebus-kørsel trænger til at blive gennemgået og optimeret så vi kan få brugt pengene bedre og få flere passagerer med i bussen.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget, kandidat til KV21, soc. dem

Jeg er nu alligevel noget rystet over ordene fra Enhedslisten som faldt under 2 behandling af budgettet mandag aften.

Ordene om vores servicebusser som Enhedslisten vil spare helt væk uden tanke for konsekvenserne for de mennesker som er afhængige af transport for at kunne komme ud.

Jeg har boet i Bispevangen, et område uden busbetjening i mange år. Mange af de beboere jeg boede sammen med i 70-erne bor der stadig, de er bare blevet 50 år ældre og de mennesker er faktisk dybt afhængige af den servicebus som henter og bringer dem så de kan komme ned til Ballerup og handle eller besøge rådhuset eller lægen.

Jeg og andre har arbejdet hårdt på at få servicebussen til at køre, jeg lover at jeg vil arbejde for at bussen fortsætter med at køre for at hente de borgere som bor langt fra den almindelige offentlige transport.

Jeg vil ikke på nogen måde kalde det for sødt, fint og symbolpolitik. Jeg vil kalde det rettidig omhu at sørge for at mennesker kan bevæge sig til og fra byen.