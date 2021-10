Rock med rå lyd, overskud og uden restriktioner

ragende god stemning, da musikken spillede og alt igen var tilladt. Foto: Gitte Nobel.

Festligt Rockens helte sendte småligheden i skammekrogen og fyrede op for volumen, da der for tredje gang blev afholdt Rock for hjemløse og socialt udsatte i Baltoppen Live. Denne gang helt uden corona-begrænsninger.

Af Anja Berth

Belinda har glædet sig. Med det lange røde hår slået ud og en fadøl i hånden stråler hun af glæde over endelig at kunne komme til koncert efter lange perioder med coronanedlukning.

Den 44-årige Ballerup-kvinde er enlig mor til fire børn – heraf tre hjemmeboende – og med en førtidspension er det småt med økonomien og overskuddet. I dag er hun inviteret af Foreningen Rock For Hjemløse, som for tredje gang, nu som officiel forening, står bag støttekoncerten, hvor alt overskud går til hjemløse, socialt udsatte, Tandrødderne og kirkerne. For mennesker, der ikke er født med en guldske i munden og som har brug for lidt ekstra hjælp. Ligesom Belinda.

”Det betyder virkelig meget for mig at være her i aften. Jeg er nærmest helt lykkelig,” siger Belinda til Ballerup Bladet.

Hun er selv mest til dødsmetal. Derfor har hun glædet sig mest til at høre kopibandet Black Sabbath Tribute, selvom det er lige blødt nok til hende.

”Jeg kunne godt ønske mig, at den her koncert, som er et fantastisk initiativ, ville blive lidt større og også nå bredere ud og få flere unge med,” siger Belinda.

Nu med nye tænder

Koncerten begyndte klokken 18.30, hvor formanden for Foreningen Rock For Hjemløse, Michael Jensen, bød velkommen og afslørede, at koncertens overskud ville gå til blandt andre kirkerne og Tandrødderne, der hjælper misbrugere og udsatte med at få ordnet og plejet tænderne.

En af dem, der har haft glæde af dén ordning, er Michelle, der stråler som et tændt juletræ. Efter i mange år at have holdt sig fra større forsamlinger og ikke engang købt ind på grund af sine tidligere – ja, rådne – tænder, smiler hun nu kækt både med øjne og mund. Og kommer gerne ud.

”Det har ændret mit liv fuldstændigt. Jeg er så glad og taknemmelig for mine nye tænder, og jeg har fået den bedste behandling af Tandrødderne. Det har været en vild forvandling, og jeg har fået et helt andet overskud i hverdagen til min familie. Det er første gang i lang tid, jeg har været til koncert, og jeg har glædet mig helt vildt. Jeg har lige drukket næsten to øl, og det kan jeg godt mærke, fordi det er så lang tid siden,” griner Michelle, så man kan se de flotte, nye tænder.

Doktor Rock på scenen

Koncerten Rock For Hjemløse og socialt udsatte er resultatet af næstekærlighed og hårdt frivilligt arbejde. Aftenens konferencier var i lighed med tidligere år rockjournalist Steffen Jungersen, blandt venner kendt som Doktor Rock:

”Vi er stadig nogen, der ikke har glemt ordet solidaritet, og det er dejligt at se jer i aften, men jeg skal lige høre, om I er der; sig efter mig ’ROCK N ROLL’,” brølede den legendariske rockskribent og efter tre forsøg med ekko fra publikum var han tilfreds og kunne præsentere aftenens første, men bestemt ikke uprætentiøse band, Burning Anger – en ung trio, der immervæk kunne give majoriteten af grå hår baghjul. Selv Steffen Jungersen, der ikke udpræget er kendt for at øse om sig med superlativer, måtte bøje sig i støvet. ”De er fandme gode,” sagde han, da vi mødte ham i baglokalet i pauserne mellem de forskellige bands.

”Jeg kan nu undre mig over, at der ikke er helt fyldt op i aften, for folk har klaget sådan over at være spærret inde på grund af Covid-19, men hvor er I så? I kan da ikke se Vild med Dans hver aften,” hvæsede Jungersen med sin hæse stemme.

Han stiller ligesom bands, fotografer og afviklere frivilligt op – netop fordi det er et godt formål.

”Jeg synes, det er fedt at støtte en god sag – og jeg vil altid bakke det op, hvis man kan bruge mig til noget.”

Seks bands på

Der var i alt seks bands til koncerten. Et af de nyere bands på scenen var Purple Eclipze, der havde aftenens eneste kvindelige musiker med på scenen.

”Vi elsker at optræde, og vi kommer gerne og spiller, når det er en god sag. Vi er vilde med det og vil bare gerne give den gas,” sagde sangerinde Marie Selene Funch Thomsen, der var iført festlige guldbukser og godt humør.

Et andet band, Falling Hazard, har spillet hvert år til alle tre støttekoncerter og var længe ventet af publikum i salen, der også – i modsætning til sidste år, hvor man ikke måtte den slags – både dansede og sang med.

Falling Hazard spiller Thin Lizzy-numre og med det uundgåelige nummer ’The boys are back in town’, blev det slået fast: Ja, drengene var tilbage i byen. For at spille for dem, der trænger mest. Og i år helt uden restriktioner, men med så meget lyd, at de fleste optrædende og deltagere nok har haft en velfortjent stille søndag dagen derpå.