Plastikkirurgiens uendelige muligheder

SPONSORERET INDHOLD: Plastikkirurgi er kommet for at blive, og i dag får mange danskere udført plastikkirurgiske indgreb. Operationerne spænder meget bredt, og er oftest målrettet mod ansigtet, brysterne eller kroppen som helhed.

Hvad er plastikkirurgi?

Definitionen på plastikkirurgi siger følgende: ”gren inden for kirurgien der beskæftiger sig med plastiske operationer, dvs. operationer der sigter mod at normalisere eller forskønne personers udseende”.

Med andre ord er der tale om indgreb eller operationer, som er kosmetiske. De tjener derfor ikke et dybdeliggende formål, ligesom andre operationer måske ville gøre det. De har kun til formål at ændre på udseendet for at ’normalisere’ eller ’forskønne’ personernes udseende.

Dog kan plastikkirurgi tjene et personligt formål for patienten, da et indgreb kan ændre personens liv til det positive.

En plastikkirurg er oftest en uddannet læge, som har videreuddannet sig selv, således at vedkommende kan lave plastikoperationer.

Hvem udfører plastikkirurgiske behandlinger?

I takt med tiden og udbredelsen af plastikkirurgi, er det også blevet en stor branche med mange aktører fordelt rundt i Danmark. Du finder klinikker i hele landet, hvilket gør det nemt for patienterne. Dog kører patienterne gerne langt for at blive behandlet det rigtige sted.

Det kan være, at du har en god ven/veninde, som har anbefalet dig en god plastikkirurg – så kører du gerne de ekstra kilometer for at få en god behandling.

Hvilke behandlinger kan en plastikkirurg hjælpe med?

En plastikkirurg kan hjælpe dig med de fleste ting. Uanset om det omhandler benene, maven, armene, ansigtet eller brysterne. Det er i grove træk patienten, som selv bestemmer, hvad der skal ske med vedkommende.

Her er et par velkendte behandlinger:

Filler og BTX

Filler og BTX er en meget almindelig behandling. Selve behandlingen er meget simpel, og er overstået relativt hurtigt. Kirurgen sprøjter væsken ind i huden, og på den måde bliver huden strammet op. Behandlingen er målrettet ansigtet, og strammer huden op. På den måde kan man opnå et yngre og mere frisk udseende.

Brystforstørrelse

Brystforstørrelse er den mest populære operation. Her kan man vælge mellem forskellige løsninger, herunder implantat eller forstørrelse ved brug af eget fedt. Der er også en del, som bare får lavet et brystløft, da det kan give samme kosmetiske udtryk. Dog er brystoperation den mest sikre løsning, hvis man ønsker større bryster. Her kan man selv vælge størrelsen.

Dobbelthage / kalkunhals

En følgevirkning af overvægt kan være dobbelthage / kalkunhals. Det kan være meget frustrerende at leve med, da det er svært at komme af med. Du kan træne og spise sundt uden, at der kommer resultater. Derfor er det en mulighed med denne type operation. Den opstrammer huden omkring hagen, så du ikke har dobbelthage.

Priser på behandlinger:

Filler og BTX er en simpel behandling, som koster ca. 1000-3000 kr. alt afhængig af behovet og selve behandlingen. Det er en behandling, hvor du ikke skal i narkose.

Brystforstørrelse er en anden prisklasse, hvor du skal regne med priser fra 25.000 kr. Det er selvfølgelig forskelligt fra klinik til klinik.

Slutteligt har vi dobbelthage, hvor priserne også varierer fra klinik til klinik. Dog skal man som patient, regne med 10.000 kr. og opefter.