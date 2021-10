P-kaos og tidsbegrænsning i Måløv

Debat Jeg har igennem flere år brugt p-pladsen som ligger mellem Frederiksundssvej og Meny i Måløv.

Af Benny Andersen, Hellevangen 13, Måløv

Jeg har brugt pladsen når jeg skulle med toget mod København.

Stor var min overraskelse, at man nu har indført 30 minutters parkering på pladsen.

Grunden til at jeg parkerede der er, at der efter klokken 09 ikke er nogen ledige p-pladser ved s-toget. Jeg ved ikke, hvem der ejer grunden, men der er åbenbart nogle (parkingsselskabet) der håber på at skulle tjene penge på p-afgifter. Til gengæld er der nu også blevet kaos omkring Måløv s-tog da parkering er blevet meget begrænset efter dette tiltag.

Midt på dagen, hvor der normalt er næsten er fyldt op med pendlere, er der nu helt tomt.

Så kan folk ligge og køre rundt efter en p-plads i området for at kunne benytte den kollektive trafik mod København eller Frederikssund.