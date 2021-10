Opråb om kortere skoledage

Debat Klokken slår 15 på Måløvhøj skole og her i 9.I ser vi op på klokken igen. Tiden snegler sig af sted.

Af Sofie Busk Elholm, 9.i på Måløvhøj Skole, erhvervspraktikant hos MF for SF, Astrid Carøe i uge 40

Vi har været her i 7 timer nu, men vi er stadig ikke færdige, for foran os venter endnu en times læring. Tanken er uudholdelig, og stemningen i lokalet bliver mere og mere presset. Vores klasse bryder nemt ud i larm, og vores lærer er afmægtig og stresset.

Kan det virkelig passe at et land som Danmark, et af de mest udviklede lande i verden, opererer deres uddannelsessystem sådan?

Jeg har selv oplevet alt for lange skoledage, også i de mindre klasser, hvor mange af os børn gik hjem med ondt i hovedet og et drænet batteri.

Det mener SF, at der skal laves om på og skoledagene skal gøres kortere.

Efter at høre det, kan det godt være, at du tænker: “hvis vi gør skoledagene kortere, lærer børnene så ikke mindre”? og det er et fair spørgsmål at stille, for det er jo det vi alle har lært er sandt.

Men hvis du nu tænker på hvordan du selv arbejder eller lærer bedst, er det så virkelig sådan det hænger sammen?

Er det virkelig den bedste løsning at tvinge børn til at sidde stille i flere timer, med en træt lærer der snakker løs om et emne man ikke har energi til at forstå?

For mig er det i hvert fald ikke.

Da jeg kom tilbage til skolen efter den første nedlukning, var der mange ting der var ændret. Jeg skulle gå i skole i min idrætshal, og jeg skulle spritte en masse af. Men udover det mødte jeg senere ind og gik hurtigere hjem, der var færre lærer- og timeskift, færre lektier, længere pauser og generelt meget mindre stress. Selvom jeg endte med at gå færre timer i skole, lærte jeg lige så meget – hvis ikke mere. Jeg var ikke lige så træt når jeg kom hjem, og jeg følte ikke, at jeg kom bagud eller at onde karakterer og tests tog over.

På baggrund af det vil jeg gerne støtte op om en af SF’s mærkesager; kortere skoledage i folkeskolen.

For vi skal have ro på og jeg synes, at det haster.