Nye hygiejneregler høster heftig kritik

Montessori pre-school class are listening to teacher on carpets

En række nye og relativt skrappe hygiejneregler i institutioner har delt de politiske vande. V og Ø mener de skal fjernes, mens A og F mener de skal indføres Foto: Colourbox.

Rent Ballerup Kommune har indført nogle regler om streng håndhygiejne i institutioner som følge af corona. Nu vil man bibeholde reglerne. Det møder hård kritik.

Af Ulrich Wolf

Hvis du har ringe på fingeren eller bærer smykker, så skal de tages af. Ellers er det fyringsgrund.

Så strengt blev hygiejnereglerne fortolket i Ballerup Kommune under corona og det medførte faktisk en afskedigelse.

Nu er corona om ikke overstået, så i hvert fald trængt noget i baggrunden og hverdagen er ved at være tilbage til normalen.

Men det er reglerne ikke. Faktisk har Ballerup Kommune tænkt sig at fortsætte med de strenge hygiejneregler.

Selvom de er blevet blødt lidt op, så har børne- og skoleudvalget besluttet at fortsætte med strenge regler på baggrund af en høring blandt medarbejderne, der var ganske utilfredse med de strikse regler.

Det betyder, at man nu må bære én ring, man må ikke bære armringe, armbånd eller løsthængende bånd på håndled eller underarme. Man må have ur på, dog skal det tages af, hvis det kan mindske smitte og sikre god hygiejne. Efter høringen er det også ble besluttet, at man gerne må have neglelak eller kunstige negle, så længe man fortsætter med at have skarpt fokus på håndvask og afspritning. De nye regler, der skal endeligt godkendes i kommunalbestyrelsen, skal sendes ud til alle medarbejdere i en folder.

Men reglerne har fået især Venstre, men også Enhedslisten op af udvalgsstolen. De mener, at reglerne ganske enkelt er for vidtgående og begrænser den enkelte medarbejders frihed i høj grad.

Fjerner personlighed

”Reglerne er indført i forbindelse med corona og nu vil man fortsætte dem. Vi er grundlæggende imod den indskrænkning af den enkeltes frihed og udfoldelse. Vi har at gøre med normale institutioner med sunde og raske børn og voksne, ikke udsatte grupper. Det er helt uforståeligt, at man vil fortsætte det her,” siger Sussie Wandel medlem af børne- og skoleudvalget for Venstre.

Hun bakkes op af Stine Rahbek fra Enhedslisten.

”Vi opponerer generelt imod den form for indskrænkning af den enkeltes frihed, som det her er. Det er indført i en corona-situation og nu er de helt anderledes,” siger Stine Rahbek Pedersen.

Ifølge Sussie Wandel, der selv er pædagog, har hun kolleger, der føler reglerne fjerne deres personlighed.

De to politikere opponerer også imod, at man tilsyneladende forsøger at ’liste’ de nye regler ind ad bagvejen, uden at involvere medarbejdere eller fagudvalg.

Meget vidtgående

”Jeg fandt tilfældigt ud af reglerne fordi jeg var i praktik og hørte, at det skulle behandles politisk. Men i august var de nye regler så bare med som en meddelelse og altså ikke et punkt, som vi kan behandle. Det er helt forkert og det er vi naturligvis imod Så indgribende foranstaltninger skal man drøfte politisk, og derfor har vi været nødt til at stille et ændringsforslag om at droppe reglerne og samtidig kræve, at det bliver behandlet i kommunalbestyrelsen,” siger Sussie Wandel.

Netop proceduren er også et provokerende element for Stine Rahbek Pedersen.

”Udover det generelle, så provokerer det mig, at man ikke vil behandle det politisk Det er så væsentlige praksisændringer, at man naturligvis skal involvere fagudvalg og inddrage medarbejdere og tillidsfolk så tidligt som muligt i processen,” siger Stine Rahbek Pedersen.

Men formanden for udvalget, Peter Als (A) forstår ikke helt kritikken.

Godt kompromis

”Det er anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, der har været sådan længe. Vi gjorde dem til påbud under corona, hvor de var noget strengere og siden er de blevet lempet som følge af en aftale mellem forvaltningen og medarbejderne. Det er en aftale, som vi politisk har valgt at følge og ikke behandle politisk, men blot meddele udvalget. Dilemmaet er naturligvis, om vi skulle have behandlet det politisk og det mener nogen så, at vi burde,” siger Peter Als, som mener at aftalen om regler faktisk er ganske fornuftig.

”Det handler om, at man vil hindre smittespredning, også i den situation vi står i nu. Der er ganske givet nogle medarbejdere der mener, det er irriterende og begrænsende, men der er også forældre, der er glade for, at de ikke får så mange sygedage med deres børn og at medarbejderne ikke har så meget sygefravær. Det forsøger vi også at bekæmpe. Derfor mener vi, at det er en god aftale og et godt kompromis, mellem de to veje, som vi faktisk ikke vil gå ind og blande os i politisk,” siger Peter Als, som påpeger, at han ikke har haft noget med aftalen at gøre. Men han understreger, at regler om hygiejne ikke er en ny opfindelse, men har været på området i mange år også før der var noget, der hed corona.

Et flertal i udvalget bestående af socialdemokratiet og SF stemte ændringsforslaget ned og sagen skal nu endeligt besluttes af kommunalbestyrelsen.