Nu skal der ryddes ud i buskadset

Der skal beskæres og ryddes ud i grønne buskadser og krat rundt om i kommunen, hvor det give anledning til gene og utryghed. Foto: privatfoto

Grønt Ballerup Kommune vil sætte flere penge af til en grøn pulje, hvor pengene skal gå til at rydde ud i levende hegn og krat og forbedre fremkommeligheden

Af Ulrich Wolf

Flere borgere har i den senere tid gjort opmærksom på, at det kan være svært at komme frem på fortove og cykelstier på grund af vildtvoksende krat og grene.

Nu vil Ballerup Kommune fremrykke indsatsen og sætte flere penge af til at tynde ud i de vilde krat, buskadser og reparationer af stierne i kommunens naturområder.

Der er i forvejen sats knap fire millioner kroner af til projektet og der skal nu tilføres ekstra 1,5 millioner kroner til projektet.

Formålet med at fremskynde og intensivere projektet er, at fremme fremkommeligheden langs stier, fortove og veje, sikre bedre udsyn over overblik og dermed også tryghed, at skabe lys og luft til ønskede busk- og træarter og forbedre helhedsudtrykket af beplantningen. Endelig vil man genskabe det oprindelige formål med beplantningen og skabe mere luft og lys generelt i byrummet.

Det er desuden en del af indsatsen at reparere en del grusstier rundt om især i de kommunale naturområder. En del af naturområderne har været ekstra pressede under corona og derfor er mange stier slidte og kræver en opgradering.

Når pengene er frigivet vil arbejdet gå i gang hurtigst muligt.