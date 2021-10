Nej tak, jeg tror min kone smider den ud

Debat Fredag eftermiddag var jeg på Centrumgaden ved den socialdemokratiske opstart af den kommunale valgkamp – jeg havde både røde roser og valgpjecer med. Jeg traf en ældre mand, som sad på sin elscooter – og tilbød ham både roser og min kandidatpjece.

Af Erling Andersen (A), Kandidat til KV 21, soc. dem.

Vi fik en god snak – og jeg fik at vide, hvorfor han havde svaret sådan på

mit tilbud om en rose.

Hans kone har helbredsmæssige udfordringer og et stort ønske om en plejehjemsplads i Ballerup Kommune, men de har fået at vide, at der er venteliste – og hun modtager derfor hjemmehjælp, hvilket han ikke mener er den rigtige og tilstrækkelige form for hjælp – de er begge aldersmæssigt kommet op i 80’erne – fortalte han.

Den gode samtale har givet mig eftertanker og reflektioner – for giver vi altid de rigtige tilbud til den ældre generation, hvor alder og helbredsmæssige udfordringer gør det nødvendigt med et kommunalt tilbud om god og tilstrækkelig hjælp og pleje. Har vi plejehjemspladser nok – trods for eksempel en igangværende udvidelse af antallet af pladser på plejehjemmet Toftehaven?

Er det altid et udtalt ønske fra det ældre menneske at blive længst muligt i eget hjem – eller er der også en snert af kommunal økonomisk tænkning, da det måske er en billigere løsning end en plejehjemsplads? Og har vi kommunale medarbejdere nok i plejesektoren – og vil vi have det i årene fremover?

Jeg håber meget, at jeg ved KV21 den 16. november 2021 får vælgernes opbakning til at få en plads i kommunalbestyrelsen de næste 4 år, så jeg kan være med til at stille krav til Folketinget om at give kommunerne de bedste muligheder for at skabe de gode kommunale løsninger. Og så jeg kan være med til at skabe fremtidens hensigtsmæssige løsninger for mennesker i Ballerup Kommune. Løsninger, som selvfølgelig skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker. Et helt rimeligt krav fra mennesker, som efter et langt liv nu har behov for kommunal pleje og hjælp.

Og jeg fik faktisk lov til at lægge min socialdemokratiske kandidatpjece i indkøbskurven på elscooteren.