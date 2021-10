Naturpleje med pels og fire ben

De nye naturplejere på vej ud af transporten for at komme på græs ved Kildesvinget i Ballerup. Foto: privatfoto

Natur Fire styk Galloway-kvæg er nu sat på græs i Ballerup. Meningen er, at de skal øge biodiversiteten og være naturplejere.

Af Ulrich Wolf

Det bakkede landskab i Kildesvinget i Ballerup fik forleden fire nye pelsede beboere.

Der er tale om fire Galloway-kvæg, og formålet med udsættelsen er at skabe mere biodiversitet, da dyrene kommer til at arbejde som ”naturlige” naturplejere hele året rundt.

”Galloway-racen stammer oprindeligt fra det sydvestlige Skotland, og Galloway er gode naturplejere. De spiser et bredt udvalg af de planter og græsarter, der gror i Kildesvinget, og deres tilstedeværelse og gumleri vil være med til at skabe større variation i græsdækket med plads til andre plantearter, da der kommer mere lys og luft til jordoverfladen.

De vil på den måde også sikre nye levesteder for insekter som sommerfugle, guldsmede og biller,” siger Rasmus Miehe Sørensen, der er skov- og landskabsingeniør i Ballerup Kommune.

Og man skal ikke være nervøs for, at dyrene ikke får nok at spise ved at græsse i området.

”Med mindre der kommer meget hård frost eller en voldsom vinter, så kan de klare sig selv derude året rundt. Der er også opsat et læskur, så dyrene har mulighed for at søge læ. Grantoftegård, der står for plejen af dyrene, vil også tjekke op på dyrene flere gange om ugen. Og bliver det nødvendigt at fodre dyrene med menneskets hjælp, så sker det selvfølgelig,” siger Rasmus Miehe Sørensen.

De fire kvæg bevæger sig rundt i den indhegnede fold – lige ved Blokhytten.