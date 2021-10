Mere fokus på SMV’erne i Ballerup

Debat Hvordan bruger vi de gode tider?

Af Lars Green Bach (B), Spidskandidat til KV 21, Radikale Venstre

Vi er ikke i tvivl. De gode tider skal bruges på at gøre Danmark stærkere. Vi er nødt til at styrke økonomien og skabe rum for, at vi kan investere i fremtiden. I den grønne omstilling og uddannelse. I vores børn og unge. I kultur- og fritidslivet. Og i sundhedsvæsnet og ældreplejen.

Ønsker og relevante behov, er der mange af. Forståeligt nok. Og skal alt dette kunne lade sig gøre, må vi have en fremtidsorienteret politik, og kan ikke hvile på laurbærrene af fortidens erhvervspolitiske succeser.

I Ballerup Kommune er der meget fokus på de store vidensstærke virksomheder og på erhvervsklyngerne inden for IT/Tech, finans/Fin Tech og life science. Det er et godt og vigtigt fokus.

Men vi har efter min mening også brug for politisk at rette blikket mod de små og mellemstore virksomheder (SMV) i kommunen.

99 procent af alle danske virksomheder inden for de private byerhverv falder eksempelvis under SMV-kategorien, og derfor udgør de i høj grad rygraden i den danske økonomi, og er afgørende for væksten. Og dermed for en stærk kommunal økonomi.

Jeg vil derfor opfordre til, at vi tager en bred politisk drøftelse af, hvordan vi kan forbedre vilkårene for de små og mellemstore virksomheder i vores kommune. I Radikale Venstre forslår vi, at vi blandt andet kigger på:

Opdeling af udbud i mindre fagentrepriser i stedet for store totalentrepriser, så vores lokale virksomheder også kan byde ind på opgaverne.

Adgangen til kvalificerede medarbejdere.

En reducering af dækningsafgiften.

De kommunale betalingsfrister.

Vi er imidlertid åbne overfor alle gode forslag, der kan være med til at styrke forholdene for vores små og mellemstore virksomheder. Det vigtigste er, at vi kommer i gang. For bedre vilkår giver virksomhederne bedre kort på hånden til at investere i fremtiden. Til glæde for os alle sammen.