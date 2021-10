Lider du af svamp i munden? Læs med her

SPONSORERET INDHOLD: Måske har du lagt mærke til en konstant smag af metal. Måske er du begyndt at se nogle gule og hvide pletter, når du gaber. Måske har du let til at bløde, når du rører ved disse pletter.

I så fald kan det faktisk være, at du er så uheldig at være ramt af svamp i munden. Det er desværre noget, der kan ramme os alle sammen, men det gør det ikke mindre ubehageligt, når det så sker. Det er nemlig svært at undgå at lægge mærke til. Det betyder altså også, at du helst skal finde den bedste behandling hurtigst muligt.

Snak med lægen først

Som det er med de fleste lidelser, så er det noget, du først vil opdage på grund af symptomerne. Derfor opstår din mistanke om svamp i munden formentlig også, fordi du har symptomerne på det. Sandheden er bare den, at disse symptomer også kan være symptomer på andre lidelser.

Du skal altså gå til lægen, når du oplever symptomer, så som:

• Inflammation

• Smagen af metal

• Gule og hvide pletter i dit gab

• Hævelse af disse pletter

• Let til blødning på disse pletter

• En brændende følelse

Det er for det første det vigtigt at slå fast, om du har ret i din mistanke. Så kan du nemlig få den rette behandling mod problemet. For det andet skal din læge også udelukke andre mulige sygdomme. Så vil du nemlig også kunne behandle disse andre sygdomme.

Få behandling mod svamp i munden

Du vil uden tvivl være plaget af et problem som dette. Derfor ville der sikkert heller ikke gå særligt længe, før du af dig selv søgte behandling. Hvis du endnu ikke er nået så langt, så se dog at få det gjort. Der findes gode muligheder for at komme af med denne lidelse. Det går bare sjældent væk helt af sig selv, så det kræver behandling.

Det kan du gøre ved mundsvamp:

• Påfør gel

• Brug et blandingspræparat

• Skyl med dental klorhexidin

• Brug Tea Tree Oil

Inden du foretager dig noget, så er det selvfølgelig vigtigt, at du har de rette produkter. Du skal være helt sikker på, at det er sikkert for dig at bruge. Hvis du for eksempel har nogle underliggende sygdomme, så kan det være vigtigt at benytte dig af professionel rådgivning. Derudover skal du sikre dig, at alle midler, du bruger, er egnet til oral påføring.

Muligheder for forebyggelse

Der er visse ting, du kan gøre for at forebygge et problem som dette. Der er nemlig nogle ting og vaner, som fremmer denne lidelse. Derudover vil andre vaner kunne afhjælpe problemet.

For det første kan tobak have en dårlig effekt på din orale sundhed. Det kan altså være med til at give svamp i munden. Derfor er det altså bare endnu en grund til ikke at ryge.

Derudover det godt at have gode vaner for din tandhygiejne. Børst grundigt på både tænder, tunge og gane og brug mundskyl.