Kviktestcentret i Ballerup lukker

Kviktestcentret ved Posthuset lukker i dag fredag eftermiddag. Flere end 200.000 personer er blevet testet siden centret blev oprettet i starten af året. Foto: privatfoto

Test Coronapandemien er under kontrol og er ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Af Ulrich Wolf

Vaccinationerne er rullet ud i stor stil.

Derfor er det snart slut med de mange kviktest-centre rundt i hele Danmark. Således også i Ballerup. Fra i dag fredag den 8. oktober klokken 16 lukker kvik-testcenteret på Banegårdspladsen i Posthuset.

Copenhagen Medical, der har drevet centret fortsætter dog med at foretage kviktest i København mod betaling.

I alt 210.102 gange er borgerne i Ballerup blevet testet for Covid-19 med en vatpind i næsen, siden testcentret åbnede i starten af året.

”Vi har været glade for at have haft et rigtig velfungerende test-center i Ballerup kommune, og vi har fået stor lokal opbakning. Vi har primært haft lokale medarbejdere, der har ydet en helt fantastisk indsats. Borgerne i Ballerup har meget ofte givet udtryk for, hvor servicemindede og høflige vores kolleger har været,” siger pressechef i Copenhagen Medical, Trine Baadsgaard og fortsætter:

”Heldigvis er der nu styr på pandemien og det er slut med de store massetests”.

Man kan stadig blive testet med en PCR-test i testcentret på Energivej og i nødstilfælde også en kviktest.