Kommunens nye integrationsstrategi er vedtaget

En ny integrationsstrategi og politik for Ballerup Kommune skal sikre selvforsørgelse, job og deltagels i det danske damfund for nytilkomne. Foto: Arkivfoto

Strategi Ballerup Kommune har vedtaget en ny strategi for integration, der stiller en række klare krav og forventninger op.

Af Ulrich Wolf

En af de ting, som kan frembringe diskussion og trække fronter op er integration og hvordan man håndterer integration.

Derfor har Ballerup Kommune vedtaget en ny integrationsstrategi, der sætter en række klare mål og forventninger op i forhold til den måde, man som kommune vil føre integrationspolitik på.

Den nye strategi er netop vedtaget af kommunalbestyrelsen og er blevet til på baggrund af den nye integrationspolitik, der blev vedtaget i februar og med input fra forskellige fagudvalg, har man så sammensat den nye strategi.

Fire områder

Den er bygget op om fire indsatsområder.

At man ska være selvforsørgende gennem job og uddannelse, at man skal have en uddannelse og tilegne sig kompetencer, at man skal inkludere borger med ikke-vestlig baggrund i boligsociale fællesskaber, foreninger og andre måder, hvor man mødes i det danske samfund og endelig at man skal deltage i demokratiet, både beboerdemokrati og andre foreninger samt at man skal styrke sine danskkundskaber.

På den måde vil politikerne sikre sig, at man får integreret alle bedst muligt til at føle sig velkomne og tilskynde dem til at være en aktiv del af det danske samfund.

Strategien er nu implementeret og der skal så løbende evalueres med en årlig status på mål og nøgletal, så man kan se, om strategien virker.