Kom helt tæt på valget

En af demokratiets store begivenheder, kommunalvalget, står for døren. Nu søger Ballerup Kommune een række frivillige valgtilforordnede til at hjælpe på dagen. Arkivfoto. Foto: Arkivfoto

Valg Der er brug for frivillige til kommunalvalget, også kaldet valgtilforordnede. De skal sørge for, at alt går rigtigt til på valgdagen.

Af Ulrich Wolf

Tirsdag den 16. november er der kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark.

I Ballerup Kommune er der over 30.000 stemmeberettigede borgere, og det betyder, at der venter en valgdag med en masse opgaver for at få valgdagen til at glide på kommunens ni valgsteder – og nu kan en række borgere får en ganske særlig rolle på en af demokratiets store dage.

Ballerup Kommune søger nemlig frivillige – også kaldet valgtilforordnede – som kunne tænke sig at komme bag kulissen og blive en vigtig medspiller på valgdagen. Det er for eksempel opgaver som klargøring af valgsted, stemmerum, udlevering af stemmesedler og stemmeoptælling, når valgstedet lukker, der skal bruges ekstra hænder til.

Unik mulighed

”Det er en unik mulighed for at komme helt tæt på valghandlingen og det danske demokrati. Valgdagen plejer at være fyldt med en masse glæde og spænding, og det er jeg sikker på også gør sig gældende i år,” siger Mick Fürst Steffensen, der er projektleder for valghandlingen i Ballerup Kommune.

Melder man sig som frivillig kan man se frem til en aflønning på mellem 870 og 1.305 kroner afhængig af, hvor mange timer man deltager.

Interesserede kan læse mere og se kravene på ballerup.dk/om-valget – og det er også her, man tilmelder sig.