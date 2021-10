Kildedal-plan ødelægger værdifuld natur

Debat Kommunalbestyrelsen har 27.september vedtaget Forslag til Helhedsplan for Kildedal.

Af Leo Lund Mathiasen, Kærlodden 6, Måløv

Med planens vedtagelse har kommunalbestyrelsen taget det første skridt til ødelæggelse af værdifuld natur i området.

Helhedsplanen griber mod nord direkte ind i istidstunneldalen mellem Sørup og Måløv, med blandt andet de beskyttede natur- og engområder Engagerrenden og Højengen. Et fantastisk istidslandskabs- og naturområde i vores bydel og kommune, som de planlagte bebyggelser i planen på skæmmende vis vil gribe voldsomt og uopretteligt ødelæggende ind i. Det er uforståeligt, at Kommunalbestyrelsen ikke kan tage det lille men vigtige hensyn til naturen og landskabet, som det vil være at friholde istidslandskabets skråninger fra bebyggelse.

Alt sammen er det i planen spundet ind i de sædvanlige fine ord som rekreative arealer, biodiversitet, vild natur, bæredygtighed, undgåelse af naturforringelse, med mange flere – men faktum er, at for den del af planen, der griber ind i tunneldalen med bebyggelser klods på de beskyttede naturområder mod nord, er der tale om det stik modsatte.

Planens bebyggelser på tunneldalens skråninger helt ned til selve de beskyttede naturområder vil medføre voldsom påvirkning af områdets karakter og oplevelsen af det naturskønne istidslandskab samt forstyrrelse af dalstrøgets fugle- og dyreliv. På grund af skråningernes store hældning og -højde vil de planlagte bebyggelser på dalskråningerne kræve omfattende jordarbejder til planering og formning af terrasser til husene, veje og stier, som vil medføre totalødelæggelse af landskabsværdierne. Det er disrespekt for naturen og de landskabelige værdier.

Hvor ville det være skønt, om I kommunalpolitikere havde visioner på naturens vegne og medvirkede til at sikre vores landskabs- og naturværdier i stedet for den griske fortæring af naturområder, vi som borgere oplever, at jeres byudviklingspolitik står for.

Jeg vil gerne stærkt appellere til i den videre planlægning, at bebyggelser på tunneldalens skråninger på begge sider af Knardrupvej fjernes fra planen, så skråningerne i stedet for at ødelægges benyttes rekreativt i respekt for naturens egne præmisser og til forøgelse af områdets biodiversitet.