”Jeg vil ikke risikere at være bagud med mit liv ”

Det omfangsrige bibliotek i hjemmet i Skovlunde skal nu granskes yderligere, når Henriette Ringgaard går ind i den nye epoke i livet, hvor hun skal vænne sig til ikke at have travlt hele tiden. Foto: Kaj Bonne.

Interview Efter 33 år som sognepræst i Skovlunde Kirke, er Henriette Ringgaard stoppet. Det har været 33 hektiske år med masser af oplevelser for mønsterbryderen. Nu venter skrivning og tid til fordybelse og børnebørn.

Af Ulrich Wolf

Aktivist, sjælesørger, mønsterbryder, lokal ildsjæl, rebel og troende sognepræst. Man kan sætte mange mærkater på Henriette Ringgaard, som efter 33 år som sognepræst, den eneste kvindelige fastansatte af slagsen i Skovlunde Kirke nogensinde, nu har sagt tak for denne gang.

Hun er efter gensidig overenskomst stoppet som præst i kirken og stopper officielt med udgangen af oktober måned.

VI møder Henriette i dagligstuen i villaen i Skovlunde, hvor der nu bliver lidt mere tid til ro og fordybelse efter 33 hektiske og inspirerende år.

Men selvom der bliver mere plads til ro, så er det ikke fordi Henriette er blevet mere rolig af sind. Hun er stadig den ligefremme og rebelske kvinde som un måske altid har været.

Mønsterbryder

Født ind i en arbejderfamilie fra Frederiksberg, hvor hun som den første i familien fik en studentereksamen og siden en akademisk eksamen.

Efter en afstikker til historie, endte det med en teologisk embedseksamen og en indsættelse som den første kvindelige sognepræst i Skovlunde Kirke. Det var så usædvanligt i 1988, at præsten, som hun skulle ordineres sammen med i Helsingør Domkirke ikke ville give hånd til hende, fordi hun var kvinde. Derfor blev Henriette Ringgaard ordineret og indsat samme dag i Skovlunde Kirke.

”Jeg vidste nok tidligt at jeg ville være præst, og jeg søgte til Skovlunde, ford jeg havde hørt, at det var et aktivistisk sted. Jeg er jo aktivist og mente, det ville blive et godt valg,” siger Henriette Ringgaard, der altså blev ’hængende’ i 33 år.

Hun har hele tiden elsket Skovlunde, byens indbygger og elskede at kunne gøre en forskel i kirken og lokalsamfundet.

”Jeg har hyldet den åbne kirke. Det har hele tiden været ånden i kirken og det gjorde den populær. Også i en tid, hvor der ellers var krise i kirken. Jeg har været en af kulturbærerne og det har været en kald at få kirken åbnet til menigheden. Men der er sket et skift i ånden. Kirken er blevet en funktionskirke og ikke en servicekirke og det kan jeg ikke se mig selv i. Der er sket et kulturtab og det udmøntes nu i funktionskirken. Derfor er det på tide, at jeg stopper,” siger Henriette Ringgaard ligefremt. Det var tid til forandring for den ellers så udadvendte sognepræst, der i mange år har været midtpunkt for rigtig mange Skovlunde-borgere såvel som lokale arrangementer.

Det slider

”Jeg vil ikke risikere at være bagud med mit liv fordi jeg tilsidesætter min familie mig selv og andre ting,” siger Henriette, der også siger farvel til sit virke som ledende beredskabspræst. Her har hun skullet stå stand-by 24 timer i døgnet, som leder af katastrofeteamet, hvis der indtraf store katastrofer, som krævede en præsts tilstedeværelse. Et job som også har gjort et stort indtryk på hende.

”Det kræver mange afsavn at stå til rådighed og generelt ser og hører man meget. De slider psykisk i længden. Jeg har haft terapi og gået til psykolog og det har hjulpet i svære tider. Jeg har engageret mig følelsesmæssigt, jeg har haft nogle meget voldsomme begravelser eksempelvis og det er hårdt. Men jeg synes, at man skal være personligt til stede i jobbet,” siger Henriette Ringgaard, der også har haft stor støtte i sin mand.

Nu er aktivitetsniveauet skruet lidt ned og det passer den ellers aktive 66-årige kvinde ganske fint.

Lære at slappe af

”Jeg glæder mig til at skrive min families historie, om end det nok kun bliver mest til internt brug. Så vil jeg læse en del og blive lidt klogere på antisemitisme, som er blusset op i igen og så bruge tiden på min mand, som har støttet mig igennem det hele og mine to børnebørn. Og så skal jeg vænne mig til ikke at skulle noget hele tiden og have dårlig samvittighed over det. Så der bliver nok ikke noget med bestyrelser og andet aktivistisk fra min side. Det må andre gøre nu,” siger Henriette Ringgaard, som efter 33 år som lokal ildsjæl og omdrejningspunkt, vil trække sig lidt mere tilbage i hulen i Skovlunde, hvor hun efter eget udsagn bliver boende til hun skal ’bæres ud’, og begynde en ny rejse der mere går indad og lade andre tage kampene ude i samfundet.

Der afholdes afskedsreception for Henriette Ringgaard i Skovlunde Kirke den 30. oktober klokken 10-11.30.