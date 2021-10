Intet bymiljø i Kildedal

Debat Den foreliggende planskitse for Ballerups nye bydel, Kildedal, er et trist bekendtskab.

Af Jep Loft, Talsmand, arkitekturoprøret

Der er tale om et traditionelt forstadskvarter. Der bliver sikkert fine boliger, men ikke noget bymiljø. Som bekendt er beliggenheden afgørende for, hvor attraktiv en bolig er.

Kildedal er på vej til at gentage den fejl, vi nu har begået konsekvent i 100 år. Siden første verdenskrig er man holdt op med at bygge egentlige byer. I stedet er der bygget forstadskvarterer, villakvarterer, industrikvarterer m.m.

Der er ikke skabt gode bymiljøer med værdi for andre end dem, der bruger husene. De bedste bymiljøer findes i de gamle bykerner og i de nyere kvarterer, der blev bygget før første verdenskrig, herunder brokvartererne.

Boligbyggeriet har været tegnet for bygherrerne, ikke for beboerne. Det har kunnet fortsætte i flere menneskealdre, fordi de boligsøgende ikke har et frit forbrugsvalg. Man må tage det, der findes på det sted, hvor man gerne vil bo.

Konsekvensen har været utryghed, dårligere trivsel og ringere livskvalitet for millioner af mennesker. Læg hovedvægten på bymiljøet – ikke på arkitekturen. Hvis byplanen lægges efter en lineal, kan der ikke skabes en egentlig by med atmosfære.

Lad Ballerup blive den første kommune, der gør op med 100 års fejlslagen modernistisk arkitektur og byplanlægning.

Det vil være Danmarkshistorie, og det vil vække opsigt i hele verden. Arkitekturoprøret har op imod en kvart million medlemmer og følgere på de sociale medier i Norden og Baltikum. Vi har brug for gode forbilleder.

Grundidéer for en ny bydel:

1. Den skal være en by – ikke et forstadskvarter

2. Bydelen skal være et trygt og hyggeligt sted med liv og atmosfære

3. Byplanen skal have et organisk præg og ikke fremstå som planlagt efter en lineal

4. Der skal være karréer og husrækker, og facaden på store huse bør opdeles, så de fremstår som flere små.

5. Der skal ikke være højhuse, punkthuse eller boligblokke, ej heller huse af glas eller stål

6. Der skal være flere samlingspunkter, for eksempel torve

7. Der skal være bymæssige gaderum og grønne gårdrum

8. Det skal være let at komme ud af husene (en dør i hver parcel)

9. Døre og vinduer skal være opretstående huller i mur

10. Husene skal signalere, at de ligger i Danmark – gerne i en klassisk stil (måske inspireret af Københavns indre by eller brokvartererne)

11. Husene skal være forskellige (og gerne i forskellige farver), men indgå i en harmonisk helhed