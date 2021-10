Indvandrere får færre jobsanktioner

Debat Hvis man tager en tur som jobparat til jobcentret, så vil man som ikke- vestlig indvandre eller efterkommer, blive sanktioneret i mindre grad end alle andre jobparate borgere i Ballerup Kommune.

Af Michael Jensen (O), Gruppeformand Dansk Folkeparti

Dette er selvsagt ikke noget vi vil acceptere i Dansk Folkeparti.

Derfor er vi ’tilfredse’ med, at der i den nye integrationsstrategi, bliver rettet op på denne uacceptable forskelsbehandling af vores borgere. Vi skal have gjort op med den berøringsangst, der er til denne del af befolkningen, og sende et klart signal:

Hvis man er jobparat, og ikke vil deltage på arbejdsmarkedet på lige vilkår med alle andre borgere, så er det slut med at få særbehandling, bare fordi man kommer fra et ikke-vestligt land. Jeg forventer, at der bliver rettet op på denne forskelsbehandling i nær fremtid, og Dansk Folkeparti vil følge statistikkerne tæt fremadrettet.