Hvilken klimakost skal vi feje med?

Debat EL`s Stine Rahbek mener, at vi skal feje for egen klimadør ifølge hendes indlæg Ballerup Bladet.

Af Kim Pedersen, Lundebjerggårdsvej 266 G, Skovlunde

Man skulle tro det var en joke, hvis man ikke vidste bedre.

Løftet pegefinger til alt og alle, selvom man må vide, at man hører til i gruppen af borgere i kommunen, der belaster klimaet allermest?

En politiker der stemmer mod al nybyggeri, som reducerer energiforbruget med hele 80 procent (lovkravet for nybyggeri) i forhold til tilsvarende eksisterende byggeri.

Jeg beder ikke Stine Rahbek leve anderledes end andre. Men beder Stine Rahbek og EL os om, at feje for egen dør, må det mindste man kan forlange være, at man lige kigger på den kost man selv fejer med.

Det vel ikke at feje for egen dør, at tage på bilferie til syden eller? Det vel heller ikke at feje for egen dør, at bruge sin bil, for at køre ud og lufte hund eller? Det er vel heller ikke helt klimavenligt at drikke boblevand og slet ikke hvis det

skal transporteres fra Frankrig , ditto med sydens frugter.

Jeg er ikke klimaambassadør, men som jeg har set det, ser Stine Rahbeks indkøbskurv ikke meget anderledes ud end min.

Så hvilket kost er det lige vi skal feje med foran vores dør?

Måske vi skulle finde et fælles fodslag og feje med samme kost for klimaets skyld.

At tage fat, hvor CO2- udslippet er størst, vores private boliger-

420 nyopførte boliger på Baltorpplænen, kommer til at udlede cirka 550 tons co2 årligt.. Tilsvarende ældre lejligheder i Ballerup udleder 2600 tons.

420 parcelhuses CO2 udledning vil være ca. 3360 ton i stedet for cirka 550 tons eller 8,8 tons i stedet for 1.3 tons per bolig (kilde concito grøn tænketank, Danmarks Naturfredning)

420 boliger på 25000 kvadratmeter areal, svarende til 34 parcelhuse + grund

Tillykke med familiens hus, Stine Rahbek. Det er jeres prioritet og velforundt valg.

Men tog vi alle så stor en bid af naturens areal med hus og grund, skulle der bruges 308800 kvadratmeter til 420 boliger og ikke 25000 kvadratmeter. Så hvem er det der ”hapser” og lægger ”beslag” på spidssnudet frøer, flagermus og dansemygs levesteder? Det er da ikke en 50 års ubrugt græsplæne midt i byen.

Andre sidegevinster er ledige boliger til hjemløse, mindre forurening da folk fra Baltorpplænen nok tager toget på job, og en skatteindtægt på netto ikke under 40 millioner kroner, svarende til 200,000 ekstra timer i hjemmeplejen, to pædagoger mere i hver børnehave og vuggestue, eller 14 medarbejdere på alle kommunens plejehjem. Bare eksempler på hvad man kunne få, for det EL siger nej til.

Jeg udskammer ingen husejere, jeg spørger bare Stine Rahbek hvad det er for egen klimadør vi skal feje foran ?

Så måske man skulle lægge sin stemme på SF, Ballerup Listen, A, V, C, DF, R hvis klimaet har ens prioritet.

Ved det ikke – beslut selv.