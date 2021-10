Husk at bruge din stemme

Debat Med åbning for brevstemning den 5. oktober kan du som borger allerede nu afgive din stemme til det kommende kommunalvalg i november.

Af Dorthe Riget (V), Kandidat til KV 21, Venstre

Det er en ret vi alle er givet via Grundloven med mulighed for at sætte vores kryds ud fra en politisk eller ideologisk overbevisning.

I min optik er det den største demokratiske rettighed og privilegium vi som vælgere har fået – så brug din stemme og vær dermed til at bestemme.

Ved sidste kommunalvalg i 2017 var stemmedeltagelsen i Ballerup blot 70,16%. Det betyder med andre ord, at godt 30% af borgerne i vores kommune valgte ikke at afgive deres stemme.

Det bør i min optik vække bekymring og rejse spørgsmålet, om vi har et demokratisk underskud grundet manglende interesse for kommunalpolitik på et mere generelt plan?

Eller er det et udslag for, at godt en tredjedel af Ballerups borgere ikke stemte ved sidste Kommunalvalg, fordi man som borger ikke føler sig hørt, set eller medinddraget i udviklingen af vores by og kommune?

Når der er en tiltagende mængde åbne læserbreve og debatindlæg fra borgerne i kommunen, vidner det efter min mening om, at afstanden til de folkevalgte er blevet for lang.

Kommunalpolitik er lokaldrevet af folkevalgte borgere, og du kan med din stemmeafgivelse, enten via brevstemning eller i valgboksen den 16. november, være med til at beslutte hvem, der de næste 4 år skal udvikle vores kommune og forvalte Kommunens samlede økonomi.

For mig er det som både vælger, borger og kandidat centralt, at kommunen udviser ansvarlighed overfor borgernes penge, og at kernevelfærden kan sikres gennem en sund og stærk økonomi med plads til vækst, udvikling og innovation til gavn for Ballerup og alle dens borgere.

Jeg håber for Ballerups fremtid, at valgdeltagelsen ved det kommende Kommunalvalg den 16. november bliver større end sidst, og at borgerne vil få et mere afbalanceret nærdemokrati med større medinddragelse i de fremtidige beslutninger omkring udviklingen af vores by og kommune.