Høj puls og godt fællesskab

Debat Radikale Venstre vil styrke idrætten og initiativer, der får flere i bevægelse, med på holdet, ind på banen.

Af Lars Green Bach (B), Spidskandidat til KV21, Radikale Venstre

For mig handler idræt både om fællesskab, dygtiggørelse og trivsel. Det handler om, at færre står uden for de aktive fællesskaber. Om at sætte det rigtige hold med frivillige, foreninger, dygtige trænere og ledere. Det handler om at udvikle sit talent – at man kan, vil og tør – og om at forfølge sine drømme mod stjernerne, rekorderne og medaljerne.

Og det handler om den fysiske og mentale sundhed.

Men udviklingen går på flere områder den forkerte vej. Og der er behov for, at vi sætter et nyt stærkt fokus på idrættens udvikling i et tæt samarbejde med vores lokale foreninger.

Siden 2016 er andel af vores 13-18-årige samt medborgere på +65 år, der dyrker idræt i Ballerup Kommune, eksempelvis faldet (jf. Danmarks Idrætsforbunds seneste opgørelse). Samtidig oplever vi et stort efterslæb på renovering og modernisering af eksisterende idrætsfaciliteter, ligesom udbygning med nye idrætsfaciliteter er et emne, der stort set er fraværende i byudviklingen og debatten om de mange nye boliger i Ballerup Kommune.

Endelig har COVID-19 pandemien givet nogle helt specifikke problemstillinger ved genstart af idræts- og foreningslivet. Ikke mindst hos vores indendørs idrætter. Problemstillinger, der kræver ekstra støtte og opmærksomhed.

Radikale Venstre foreslår derudover, at vi i den kommende valgperiode styrker idrætslivet ved at forstærke broen mellem skole og fritid via en Ballerup-version af ’den islandske model’, som knytter børn- og unge tæt til forenings- og fritidslivet. At styrke senioridrætten ved at støtte konkrete initiativer til at rekruttere og fastholde vores seniorer i idrætten. At indtænke idrætsfaciliteter i byudviklingen så vi skaber inspirerende og motiverende fysiske rammer at kunne udfolde sig i.

Lad os i samspil med foreningerne tænke nyt, så vi får mere puls og bedre rammer for passion i fremtiden.