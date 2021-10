Handicappris til discountpris

Debat Handicaprådet uddeler igen i år Handicapprisen – og man kan som borger være med til at bestemme, hvem der skal være kandidat til at modtage prisen, ved at indsende indstilling til Ballerup Kommune. Prisen uddeles i forlængelse af Handicaprådets møde 20. oktober 2021.

Af Connie Hartz, Hasselvej 30, Skovlunde

Men med hvilket beløb udbetales Handicapprisen?

Ultimo 2019 sendte jeg opfordring til Handicaprådet om, at rådet arbejdede for, at Handicapprisen blev hævet beløbsmæssigt fra 5.000 kroner til 10.000 kroner, svarende til samme niveau, som andre priser som for eksempel Sundhedsprisen og Integrationsprisen.

Handicapprisen har eksisteret i mange år – modtog den faktisk selv i 2010 – men der er aldrig sket opregulering af beløbet – til trods for, at nye priser efterfølgende er indstiftet.

Modtog primo 2020 meddelelse fra kommunen om, at ”punktet sættes på dagsordenen til Handicaprådets møde 25.marts 2020 med en opgørelse over samtlige priser, der udbetales i Ballerup Kommune samt, hvilket beløb, der følger med”. Men punktet kom aldrig på.

Ved godt, at flere møder ikke blev afholdt, som følge af COVID 19 restriktionerne og nedlukning. Men et antal møder ER afholdt.

På Handicaprådets møde 11. august 2021 træffes beslutning om Handicappris 2021, men prisens beløbsstørrelse er uoplyst – hvilket den også er i annonceringen i Ballerup Bladet.

Den 17. september spørger jeg derfor i kommunen om prisens størrelse er på 5.000 kroner eller 10.000 kroner og får 20. september en tilbagemelding om, at der er usikkerhed derom, men at afklaring søges i politisk sekretariat. En afklaring er stadig i vente.

Min opfordring til Handicaprådet tog, som nævnt, sin begyndelse ultimo 2019 og min begrundelse for opfordringen var, at der er meget signalværdi i de priser Ballerup Kommune uddeler.

Så hvad er begrundelsen for, at Handicapprisen beløbsmæssigt ikke er ligestillet med øvrige af kommunens priser? Indsatser målrettet handicapområdet er i min optik værdifulde.

Værdifuldt vil det også være – som borger i kommunen – at forvente en hurtigere sagsbehandling på en forholdsvis ret simpel opfordring, som på ingen måde vil vælte kommunens budget – og derudover at få et begrundet og afsluttende svar på en henvendelse, som skete for snart to år siden.