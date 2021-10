Hæv niveauet Kim – det er for lavt

Debat Svar til Kim Pedersen på hans spørgsmål i Ballerupbladet om mine personlige forhold.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

Kim er efter eget udsagn medlem af socialdemokratiet, hvilket ikke er sandt. Han får dog selv lov at fortsætte sin tilsvining på FB-gruppen ’Politik i Ballerup’ som A står bag – jeg vil opfordre A til at tage en snak med medlemmer og sympatisører om ’at gå efter manden og ikke efter bolden’.

Kim spørger til min families ferier, vores forbrug og bolig, hvorvidt jeg drikker fransk vand …. og en del mere.

Det mener jeg er en privat sag, og jeg kunne ikke selv drømme om at bede mine kommunalbestyrelses kolleger fra andre partier redegøre for hverken deres ferier, boligfakta eller indkøbsvaner. Jeg vil således tage stor afstand fra Kims snagen og opfordre til, at lade denne type personrettede læserbreve være det eneste af slagsen i denne valgkamp, uanset hvilke holdninger man har. At Socialdemokratiet accepterer den type ageren må I jo selv om.

Da spørgsmålene nu er stillet, er her mine svar:

Bilferie

Enhedslisten har lavet en fuldt finansieret klimaplan, i den har vi prioriteret klimaråderum til en årlig flyrejse i EU årligt.

På dette område har jeg personligt valgt at ville stramme op og i stedet bruge bil. Det er nemlig en af de måder det giver mening i min familie at reducere klimabelastningen.

Tage på tur med hund i bil.

Jeg lufter normalt min hund på en gåtur i Måløv og en gang i mellem kører vi en tur, så Aslan vores dejlige hvalp kan se noget nyt og vænne sig til at køre i bil, så han kan komme med på ferie hos min far i Sverige, min mor i Århus og min svigerfar i Herskind.

Klimabelastning fra bolig.

Min mand og jeg har valgt at sælge vores hus i Kærlodden, da en klimarenovering ville være for omfattende til, at vi kunne se den gennemført med det travle liv vi har. Vi har valgt at købe et nyt hus, der allerede er C mærket og kan blive A mærket med en varmepumpe, ligesom der er en have, hvor jeg kan omdanne en græsplæne til en vild have med vand, dødt ved og masser af blomstrende urter til insekter og det glæder jeg mig til.

Kim postulerer at jeg vælger klimabelastende valg i mit privat liv.

Til det vil jeg rent faktuelt konstatere at 40- 50 procent af al drivhusgas udledning i stammer fra forbrug. Det er udgangspunkt for min klimaprioritering.

95 procent af mit tøj købes på Trendsales, hvor private sælger deres brugte tøj til hinanden. Vi har reduceret vores kødforbrug i familien til cirka 100 gram kød pr. person pr. uge selv spiser jeg vegetarisk hjemme og ude hvis det er muligt.

Vores fødevarer består af 90- 95 procent økologisk, mad fra friland fra danske landbrug.

Vi har købt samtlige møbler brugt igennem de seneste mange år, med enkelte undtagelser som madrasser og små ting som gardinforhæng, der ikke lige var til at få genbrugt.

Min mand og datter tager toget til henholdsvis arbejde og gymnasium selv cykler jeg på arbejde alle de dage, hvor jeg ikke skal bruge bilen for, at kunne løse opgaver på mit arbejde.

Angående Kims konkrete spørgsmål om mit forbrug af boblevand, har jeg en fint fungerende sodavandsmaskine som jeg bruger dagligt og vandet kommer ikke som han postulerer fra Frankrig men fra vandhanen.

Jeg har nu svaret på en række spørgsmål, der er langt over grænsen for hvad jeg mener vi politikere skal stå til regnskab for.