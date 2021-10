Fråds med borgernes penge

Debat Når man nu som almindelig borgerlig engageret i Ballerup, er udelukket fra den demokratiske debat i diverse lokalpolitiske fora på Facebook, må man jo gribe til avisens debatindlæg.

Af Lone Madsen (D), Lokalformand for Nye Borgerlige Ballerup

I sidste uges avis kan man nemlig læse, at der alene i Ballerup Kommune er et besparelsespotentiale på 194 millioner kroner årligt, som udelukkende kunne spares på et overforbrug af administration og ledelse i kommunen.

Det svarer nogenlunde til 400 årsværk eller 400 medarbejdere, som i stedet kunne være brugt i den direkte borgernære velfærd, altså varme hænder til børn, ældre, syge og svage. Eller i skattelettelser til skatteyderne i kommunen, hvilket ville kunne spare en familie på fire personer for samlet 19.800 kroner om året i skat, altså penge som de i stedet selv ville kunne råde over. Dette skal samtidig ses i lyset af, at der er utrolig dårlig borgerservice på Rådhuset, med ganske få timer åbnet for borgerne om dagen. Man undrer sig over, hvor alle disse medarbejdere i kommunen dog er henne?

Er der da ingen alarmklokker der har ringet hos de borgerlige partier, der i dag sidder i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen? Politikere der ellers bliver klædt godt på ved de årlige økonomiske topmøder i Aalborg og som der får udleveret alle nøgletal fra alle landets kommuner?

Hvilket i år må have vist, at Ballerup Kommune ligger helt i top af forbrug af offentlig administration og ledelse.

Det skal der simpelthen laves om på, for det er ikke rimeligt at man frådser med borgernes penge på denne måde.