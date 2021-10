Fra alderdomshjem til plejecenter

Debat Hvordan gik det til at vores alderdomshjem i Danmark, blev til plejehjem og senere kom til at hedde plejecenter?

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget, kandidat til KV21, soc. dem.

Tilbage i 1970’erne var der godt 1400 mindre alderdomshjem i Danmark. I Ballerup havde vi også sådan ét, nemlig Kirstinehaven som blev opført allerede i 1926. I dag er Kirstinehaven både renoveret og udbygget, men det er stadig det ældste plejehjem i kommunen.

I 1988 blev det forbudt at bygge flere alderdomshjem i Danmark, med de små soverum til ældre. I stedet skabte man nye plejehjem, som blev til almene ældreboliger med et lille køkken, bad og en huslejekontrakt.

I årene 2011-12 udkommer der en rapport om “Livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem”, som er udarbejdet af Ældrekommissionen, som var blevet nedsat i forbindelse med en finanslovsaftale. I rapporten slås det fast, at livet på et plejehjem skal anskues med de ældre beboeres øjne. Det gælder plejen, maden og aktiviteterne.

Det handler om den måde, som vi driver plejehjem på.

For nogle år siden fik vi den idé, at vi skulle omtale vores syv plejehjem som plejecentre. Det skulle i omtale dække det hele – både beboernes plejebolig, deres fællesarealer og rum, samt områder som storkøkken, vedligeholdelsestræningsteder m.m.

Jeg har forslået, at vi omdøber alle vores syv plejecentre – til plejehjem.

Det har heldigvis fået politisk opbakning – blandt andet af Kåre Haarder Olesen, som er næstformand i udvalget.

Et plejehjem er netop et hjem for dig, der har et stort behov for hjælp og pleje. Måske er du ramt af demens og derfor kan føle dig utryg og ensom i dit tidligere hjem. En plejehjemsbolig er et trygt sted og skal ulme af din egen kendte bolig, derudover er der personale, der kan hjælpe dig hele døgnet. Det er et sted, hvor der foregår mange aktiviteter og oplevelser og et sted hvor dine pårørende kan forsætte med at besøge dig og føle sig velkommen – det er aktuelle og moderne plejehjem.