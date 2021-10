Foreningslivet skal prioriteres

Debat Jeg og SF mener, at vi i Ballerup Kommune skal prioritere vores fantastiske foreningsliv, som via frivillighed løfter en enorm opgave – og som binder vores kommune og lokalsamfund sammen og er en helt essentiel del af den.

Af Simon Knudstrup (F), Spidskandidat til KV 21, SF

Foreningerne drives af frivillige, der med passion, lyst og drivkraft skaber værdi for medlemmerne. Det skal vi i kommunen værdsætte, og vi skal huske på, at kommunen er til for foreningerne – ikke omvendt. De frivillige skal ikke løbe panden mod en mur hos kommunen, som det desværre fortsat føles flere steder.

Ydermere er det en prioritering for SF, at vi sikrer ordentlige rammer og faciliteter. De er nemlig udstillingsvinduet for foreningerne, og med den beliggenhed Ballerup har, har vi brug for gode, attraktive faciliteter, hvis vi skal lykkes med at få flere til at være en aktiv del af fællesskabet i vores kommune.

Idrætsområdet halter kraftigt efter. Som beskrevet i Ballerup Bladet, så viser en undersøgelse fra DIF, at Ballerup er nede som nummer 76 blandt alle kommuner i Danmark på idrætsområdet. Det er simpelthen ikke godt nok, og jeg mener, at det bør være en bunden opgave for en ny kommunalbestyrelse at få dette ændret hurtigst muligt.

Det er naturligvis positivt at der er igangsat initiativer for at forbedre blandt andet nogle af idrætsfaciliteterne, men det er ærgerligt, at der er ladet stå til i en sådan grad, at det nu er ved et punkt hvor efterslæbet er så markant. Det skal vi have rettet op på – og skruet op for tempoet. Vi kan ikke leve med at være en så mangelfuld idrætskommune.

Som kommune skal vi være medspiller for foreningerne og arbejde for at vi fremadrettet får flere borgere ind i et godt, sundt og meningsfuldt fællesskab. Og vi skal sikre, at de frivillige der gør foreningsaktiviteterne mulige, oplever en kommune, der lytter og forstår, understøtter og spiller på samme hold som dem.