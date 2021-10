For borgernes skyld eller omvendt

Debat Livet igennem har vi alle diverse behov, som kan tilfredsstilles på forskellig vis. I byens mange forretninger kan jeg fra tidlig morgen til sen aften købe alt hvad jeg har brug for.

Af Frank Vestskov Nielsen, Gl. Skovlundevej 50,1, Skovlunde

De kalder det service.

De vil gøre alt for at jeg kan få dækket mine behov. De føler, at de gør det godt, hvis jeg er en tilfreds kunde.

Man kan også have behov for hjælp i en presset boligsituation, eller hjemmehjælp eller anden kommunal ydelse. Så går man da bare på rådhuset?

Nej der kommer man da ikke bare ind fra gaden. Der skal man have aftalt tid og sted inden ankomst. Man benævner det borgerservice. Man kan måske af og til komme i tvivl om, hvorvidt rådhuset er til for borgernes skyld eller det er omvendt,

Spørgsmål: Hvilke partier/kandidater vil arbejde for en udvidet service på rådhuset, så man altid kan henvende sig på rådhuset på hverdage mellem klokken 9 og 18 og to dage yderligere til klokken 21?