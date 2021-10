Flere danskere vælger at spille hos de udenlandske casinoer

SPONSORERET INDHOLD: Som et led i dansk spillelovgivning, er det blevet et krav for spillere på de danske online casinoer, at logge ind ved brug af NemID, når de skal tilgå deres spilkonti.

Dette har fået flere danske spillere til at søge mod de udenlandske casinoer, der ikke er omfattet dansk licens og spillelovgivning, hvilket betyder at kravet om NemID frafalder. Foruden at slippe for NemID, så er der andre faktorer, der spiller ind, når valget falder på et udenlandsk online casino.

Forbedret brugervenlighed

Som et tiltag i den danske spillelovgivning, er det blevet pålagt spiludbydere med dansk licens, at kræve en digital signatur fra deres spillere, når de skal tilgå deres spilkonti. I Danmark har de danske spillere udelukkende én mulighed – nemlig at anvende NemID. Det betyder, at man foruden sit brugernavn og adgangskode, skal dykke ned i lommen og finde det plastlaminerede nøglekort eller nøglekorts-app frem. Med andre ord, så er proceduren for at logge ind på sin spillekonto blevet mere omstændig. Indførelsen af NemID har fået masser af danske spillere til at valfarte mod de udenlandske casinoer, fordi disse ikke er omfattet dansk lovgivning, hvorfor de ikke har dansk licens – og er et casino uden dansk licens, uden krav om NemID.

Et større spiludvalg

Da markedet for online casino er markant større i udlandet end i Danmark, har de udenlandske online casinoer som oftest et større økonomisk råderum. Det resulterer i, at man som spiller vil opleve et større spiludvalg hos de udenlandske udbydere. Er man til slots og spilleautomater, og synes at de danske versioner er blevet for trivielle, kan man hos de udenlandske online casinoer finde versioner, der ikke eksisterer på det danske marked. Dog vil man naturligvis også kunne opleve, at de samme spiltyper går igen, da mange online casinoer henter spil hos de samme udviklere.

Vær opmærksom på følgende

Selvom det burde være en selvfølgelighed, så kan man i sin iver overse de mest indlysende alarmsignaler. Derfor skal man være opmærksom på at manøvrere uden om de upålidelige og usikre udenlandske online casinos, for at opnå en sikker og god spiloplevelse. Det kan være svært at afgøre, hvornår en hjemmeside fremstår som værende upålidelig, men her kan man med fordel stille skarpt på følgende; hvis regler og vilkår er uklare eller hvis den udenlandske udbyder promoverer med urealistisk høje bonustilbud og kampagner, så kan det være en idé at dobbelttjekke hjemmesidens anmeldelser eller foretage andre sikkerhedsforanstaltninger.

Er det lovligt?

Dette er formentligt spørgsmålet, som de fleste har i tankerne. Og svaret er ja, det er lovligt at spille hos casinoer, bookmakere og lignende, også selvom de ikke har dansk licens. Som spiller gør du intet forkert og du kan ikke straffes for det. Så selvom du spiller casino uden dansk licens, er det altså ikke ensbetydende med at du forsøger at omgås dansk lovgivning. Det er derimod ulovligt for spillesiden at markedsføre sig i Danmark uden at have søgt om licens først.