Et solidarisk og inkluderende Ballerup

Debat De gode fællesskaber, der blandt andet opstår i foreninger, har brug for ordentlige rammer og større opbakning.

Af Miasser Hawwa (Ø, Kandidat til KV21, Enhedslisten

Vi skal have bedre rammer og støtte til foreninger og især de frivillige, der ikke er vant til de traditionelle organiseringsformer.

De udsatte og isolerede mangler tit en stemme og er overladt til sig selv. Puljen til boligsociale forebyggende indsatser bliver ikke brugt til formålet. Bureaukratiet spænder ben, så boligselskaberne ikke kan overskue at søge tilskud fra puljen. Mange unge keder sig og føler sig ensomme og oversete. Der mangler tilbud og fællesskaber til unge. Flere er ensomme, får angst og depression, nogle havner i misbrug. Regningen ville blive høj, hvis ikke vi gør noget i tide.

Der er brug for et organ der giver de udsatte, især de unge en stemme. Vi skal have et udsatte råd, et medborgerskabsråd eller lignende. Et råd, der kan være talerør for de svage. Vi skal bekæmpe marginalisering og dannelsen af parallelsamfund. Fremtiden kalder på solidaritet og medmenneskelighed. Coronapandemien har påvirket os alle, og især de der i forvejen har været uden for et fællesskab. Integrationsindsatsen blev bombet tilbage, eller gået i stå. Det vil få alvorlige konsekvenser, hvis ikke vi er opmærksomme på udfordringer. Gør vi ikke noget snart, vil det få menneskelige og økonomiske konsekvenser. Som aktiv bydelsmor, pædagog og debattør på integrationsområdet gennem mange år er jeg ofte i dialog med medborgere omkring disse udfordringer.

I Enhedslisten vil vi gøre alt hvad der er muligt for at udvikle Ballerup til en solidarisk og inkluderende Ballerup og en god by for alle uanset baggrund.