Det er ikke personligt, Stine

Debat Stine Rahbek Pedersen.

Af Kim Pedersen, Lundebjerggårdsvej266 G, Skovlunde

Tak for at, oplyse mig om jeg ikke er medlem af A. Jeg har ikke og har aldrig haft noget politisk arbejde for A.

Har aldrig været til nogen politiske møder hos A. Mit indlæg var ikke som A, hvad også tydeligt fremgik i bunden af mit indlæg, nemlig, at hvis man ville stemme på et parti der gjorde som man sagde omkring klima, så vælg et andet end EL.

Derfor virker det også påfaldende, at du i dit indlæg og på forum lader det se ud som A har sendt mig i byen. Havde noget parti gjort det havde jeg blank afvist og med det samme lagt det ud offentlig med bulder og brag. Jeg bliver aldrig blind partisoldat. Mit indlæg var for lavt skrev du. Er det ikke politisk for lavt at tage andre politikere til indtægt for mit indlæg?

Men lad mig lige starte med at lade dig vide, at jeg ikke går efter dig som privatperson. Hvorfor i alverden skulle jeg det?

Jeg kender dig ikke og hvad du fortager dig privat har jeg intet med at gøre. Det nævner jeg også tydeligt i mit indlæg.

Så jeg beklager, hvis du har følt det sådan.

Jeg tager udgangspunkt i din overskrift – Fej for egen klimadør.

Og spørger dig bare: Fejer du for egen klimadør? Kigger man så på al den private info du lægger ud i dit indlæg, så svaret vel nej? Jeg skal ikke tage udgangspunkt i hvad du gør privat, selvom klimaet er din politik og så lægger du alt ud hvad du gør privat.

Familie i Sverige og Jylland derfor du kører bil, Aslan der skal lære at køre bil osv. Samme årsag/undskyldning som vi andre bruger, men ikke at feje for egen dør eller? Som jeg ser dine info er du hverken værre eller bedre end andre, hvilket du heller ikke skal være. Må jeg kommentere det ?

Du mener det er privatpersonen Stine Rahbek jeg ude efter. Du er en offentlig person. En politiker der ytrer sig offentlig. Hvordan kan du forvente, at man ikke tager det du selv ytrer op, hvis man har en holdning til det? Jeg spørger bare helt stilfærdigt, om der er sammenhæng mellem hvad du siger og gør?

(forkortet af red.)