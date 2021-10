Der skal være plads til alle unge

Debat I Ballerup Kommune er der 870 unge mellem 15-29, der hverken har et arbejde eller en uddannelse at stå op til om morgenen.

Af Per Olsen, Formand for FH, Hovedstaden

Det viser nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation. I Ballerup Kommune betyder det mere præcist, at 11 procent af alle unge i kommunen går rundt uden noget at se frem til. Uden forpligtelser og et uddannelses- eller erhvervsmæssigt tilhørsforhold.

Det skal et rigt samfund som vores gøre bedre. Alle, uanset alder, har brug for at fylde dagene med noget, der giver mening.

Det handler ikke om, at de unge er dovne eller dumme. Der er forskel på, hvordan ens forudsætninger er og hvor godt man er kommet igennem grundskolen. Alle unge skal vide, at der er plads til dem.

Vores kommunale fællesskab skal gøre en særlig indsats for de mest sårbare unge.

Vores kommunalpolitikere bør indføre et generationsløfte. Ingen unge skal i mere end seks måneder gå uden at blive tilbudt et job eller en uddannelse.

Indsatsen i kommunerne må tilpasses den enkelte unge med et øget fokus på job, helbred, uddannelse og den konkrete situation, den unge er i.

Så frem mod kommunalvalget 16. november er spørgsmålet, hvilke politikere der vil aflægge generationsløftet. Og hvilke partier der vil kæmpe og gøre en indsats for den næste generation, så de kommer godt i gang og ikke står alene?