Byggeboom eller byudvikling i balance?

Debat Vi møder mange forskellige mennesker på gaden - særligt under valgkampen.

Af Morten Andersson (A,), Medlem af kommunalbestyrelsen

Nogle bekymrede borgere spørger om Ballerup skal blive ved at vokse? Om vi er gået beton-amok i vores byggeboom?

Andre partier vil bremse udviklingen og modvirke det stigende antal indbyggere i Ballerup.

Men er det vejen frem? Jeg tror det ikke.

Mange vil jo netop gerne bo i Ballerup, fordi det er et fantastisk godt sted at bo for mange forskellige mennesker. Med natur og gode, forskellige lokalområder i på tværs af kommunen – og tæt på København.

Så vi tiltrækker nye borgere. Samtidig vil alle vi, der allerede bor her, også gerne vil blive boende. Og så stiger indbyggertallet – og vi bliver flere til at bidrage til fællesskabet.

Vi har primært bygget ved stationerne – for at skabe plads til flere og samtidig understøtte den grønne kollektive transport, understøtte butikslivet i bymidterne og for at skåne naturen.

De næste etaper bliver ved Baltorpplænen, hvor der kommer boliger, uddannelsescampus og klimapark, Jonstruplejren samt ved Kildedal, hvor der bliver tusindvis af stationsnære boliger og arbejdspladser.

Alternativet er at stille sig tilfreds med, at Ballerup bliver stadigt dyrere at bo i og dermed for de få – eller at vi lader stå til og Ballerup bliver en dårligere og mindre attraktiv by, hvor færre vil bo.

Det synes jeg er en helt forkert måde at se på byudvikling på. Jeg mener, at vi skal skabe en spændende by for alle slags mennesker – til dem, der gerne vil Ballerup