Brug for de højtbegavede børn

Debat Det er i mine øjne vigtigt og helt rimeligt, at en kommune som Ballerup kan finde ud af at skabe ordentlige tilbud til de højtbegavede børn, som udgør to-fem procent af vores skolebørn.

Af Karsten Kriegel (C), Kandidat til KV 21, Konservative

Højtbegavede børn kan have udfordringer med at fungere i dagligdagen på vores skoler, og som andre udfordrede børn skal de have den opmærksomhed, de fortjener.

Vi kan med få midler opnå en stor effekt, som giver både pædagogisk, økonomisk og menneskelig værdi.

TV2 har for nylig beskrevet, hvordan danske højtbegavede børn må til udlandet for at få kvalificeret undervisning, fordi deres forældre i nogle kommuner får afslag på hjælp med den begrundelse, at de står med et luksusproblem.

Ifølge organisationen Gifted Children, der arbejder for at fremme højtbegavede børns trivsel, kan det have en negativ påvirkning, hvis skolerne ikke anerkender de særligt begavede børns evner til at lære. De føler sig forkerte, hvis ikke der tages hensyn til, at de er anderledes.

Der mangler tilbud til højtbegavede børn i de danske kommuner. Og de konkrete løsninger, som reelt skal styrke indsatsen overfor højt begavede børn, skal findes lokalt af vores skoler og lokalpolitikere i Ballerup Kommune.

Det må ikke blive tabu at have et højtbegavet barn i Ballerup Kommune. Vi skal italesætte de højtbegavede børn med blik for deres udfordringer – det er vigtigt at tage den debat.

Når du biologisk er syv år, kognitivt 17 år og følelsesmæssigt fire år, kan du i mange situationer i skolen være lige så udsat som dine bogligt udfordrede kammerater.