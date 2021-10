Børnenes høns skal ikke flyttes

Debat Hanen bliver nusset og fire børn sidder sammen med hver deres nyudrugede kylling, krydderurterne, solsikker og tomatplanter står og vidner om at være blevet passet og plejet af børnene når de hygger sig i pedelboligen på Rosenvangskolen

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø) og Sussie Wandel (V), Medlemmer af børne- og skoleudvalget

.Sussie Wandel blev mødt i pedelboligen af Lars, der er far til en elev på skolen. Han syntes, vi skulle se det hverdagsrefugium som vi tirsdag kunne beslutte at nedlægge i børne og skoleudvalget – eller flytte til et andet sted på skolen.

Vi mener det er problematisk at flytte rundt på etablerede tilbud til børnene.

For det første kan man ikke bare flytte den slags steder. Lige nu ligger lokalerne, hønsegården, de økologiske haver og drivhuset inde bag høje murstensmure, der skaber en oplevelse af at træde indenfor i en lille beskyttet verden. Her er ro, børnene kender hinanden rigtig godt for de kommer her ofte og pædagogerne er dedikerede og går helt ned i gear sammen med børnene mens de sidder med hver deres kylling i hånden.

For det andet har et sted som dette taget mange år at opbygge, pædagogerne har brugt mange timer på at udvikle og udvide tilbuddet, den slags kan man ikke bare flytte. For at skabe kapacitet til dagplejen her og nu er ikke en holdbar løsning for vi ved at allerede om to år kommer vi til at mangle kapacitet på skolen. Sussie og jeg er helt enige om at vi ikke skal afskaffe et så fint og godt læringsmiljø til børnene ligesom vi er enige om at dagplejen ikke skal flytte endnu en gang.

I flere år har Enhedslisten arbejdet for at vi netop skal have økologiske haver som daginstitutionsbørn og skoleelever kan dyrke, høste og være sammen om og besøget i pedelboligen bestyrkede mig endnu en gang i at økologiske haver er et fantastisk til læring og fordybelse.

Børne og skoleudvalget skulle så beslutte om børnene fortsat skal have deres refugium og heldigvis blev vi enige om at sende sagen tilbage til forvaltningen så alle relevante interessenter kan involveres og kvalificere beslutningen.

I Ø og V er vi ikke i tvivl om, at pedelboligen skal bestå som fristed for børnene med høns, have og drivhus.