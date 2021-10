Behandler du dine tænder godt nok?

SPONSORERET INDHOLD: Det kan ikke kommunikeres nok, hvor vigtigt det er for os at passe på vores tænder. Uanset din alder, så er det virkelig vigtigt, at du passer godt på dine tænder og sørger, for at du har en god mundhygiejne.

Det at have en sund mund er både vigtigt for din fysiske og dit psykiske velvære. Det betyder altså, at en god mundhygiejne og sunde tænder er med til at sikre, at du har godt selvværd, og at du kan være den bedste version af dig selv. Du tør altså, hvis du har en sund mund, at være tæt på din familie, kæreste og din kollegaer.

Du skal ikke være bange for, at folk kigger skævt på dig, dømmer dig eller andet. Du kan altså blot være dig selv. Så hvis du vil læse mere om hvordan du holder din mund sund, og hvad der sker hvis du ikke gør, så læs med her.

Paradentose

En af de ting der, kan ske hvis du ikke passer ordentligt på dine tænder og på din mund, ja det er, at du kan udvikle paradentose. Hvis du ikke ved, hvad paradentose er, så kan det beskrives som en tandsygdom, som omhandler betændelse i dine tænder, tandkød, din kæbeknogle samt de fibre, der ellers er i din mund.

Paradentose er en ganske voldsom betændelsestilstand, og det kan i allerværste tilfælde medføre, at netop den kæbeknogle som omgiver dine tænder kan nedbrydes. Det betyder altså at knoglen langsomt forsvinder, sammen med det væv der ellers passer på dine tænder. I takt med at dette svækkes og nedbrydes, så vil du, på et fremskredent stadie i paradentose forløbet, kunne opleve at enkelte eller mange af dine tænder ender med at være løse og altså kunne rykke på sig. Derfor skal du altså passe på din mund og for alt i verden undgå denne sygdom.

Behandling af paradentose

Står du i den uheldige situation at du allerede nu lider af paradentose, eller mistænker at du kunne lide af det, ja så skal du kontakte din tandlæge med det samme. Paradentose behandling starter ud med en udredning af dig. Der skal altså findes frem til hvor fremtræden din sygdom er, og dernæst begynder den egentlige behandling, som består i at man rengør og renser tandkødet og de lommer der måtte være heri. Du kan læse meget mere om den omfattende behandling i det ovenstående link, og finde frem til hvad du skal gøre.