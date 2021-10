Baldersbo rundede 75 år

Baldersbos formand Marianne Wisén vil kigge fremad mod nye projekter og renovering af noget af den ældre boligmasse i anledning af 75 års dagen. Foto: privatfoto

Jubilæum I sidste uge fyldte Baldersbo 75 år. Baldersbo er ikke bare det største boligselskab i Ballerup, de var med til at lægge grundstenen til det almene boligbyggeri i Danmark.

Af Ulrich Wolf

Er der noget særligt ved at gå en tur på Baltorpvej eller ved Hede- Magleparken?

Ja, hvis man er historieinteresseret og har øjnene med sig.

På de to adresser har Baldersbo nemlig været med til at støbe fundamentet for den almene boligsektor – i hele Danmark.

”Vores boliger på de to adresser var med til at danne skole for den almene boligsektor i Danmark. Det var nemlig under byggeriet her man begyndte at tale om standardmål for eksempelvis vinduer og døre. Man ønskede at få lavet så meget som muligt på fabrikker, så byggeprisen kunne holdes nede – og dermed også huslejen. Det var på Baltorpvej og i Hede- Magleparken at modulbyggeriet blev født i 60’erne,” siger Søren B. Christiansen, der har været selskabets direktør de seneste 16 år. Ordene falder

i anledning af boligselskabets 75-års jubilæum i onsdags.

Spekulation bandlyst

Det var byens tidligere borgmester, Ove Hansen, som i 1945 tog initiativet til at oprette Baldersbo – og med stor støtte fra det daværende sogneråd.

Baldersbo kom til verden fordi man var enig om, at der ikke måtte gå spekulation i boligbyggeriet. I forbindelse med boligselskabets 50-års jubilæum skriver Ove Hansen selv i forordet til en jubilæumsbog for Baldersbo således:

”Jeg hader boligspekulanter – på døren til mit kontor på rådhuset fandtes et skilt med teksten: Ingen adgang for byggespekulanter! Vi ønskede et byggeri, der passede for den jævne befolkning, og hvor spekulation var bandlyst.”

I Baldersbo er der i dag et stort fokus på at holde huslejeudgifterne nede, men samtidig skabe funktionelle boliger og rekreative områder med spændende legepladser og ikke mindst kunst skabt af nogle af landets dygtigste kunstnere som for eksempel Kristian von Hornsleth, der skabte figuren ’Love Buster’ der kan ses i Hede- Magleparken.

Klar til samarbejde

Efter 75 år kan det være nærliggende at kigge tilbage, men Søren B. Christiansen vil hellere bruge jubilæet på at kigge fremad.

”Vi skal også i fremtiden kunne tilbyde byens borgere nogle billige boliger. Lige nu står vi foran en stor udvidelse af Plejecenter Toftehaven og en kæmpe renovering af Hede- Magleparken. Men jeg tror ikke at Baldersbo bliver den store bygherre i de kommende år. Der er jo ikke så mange ledige grunde tilbage i kommunen. Så skal vi vokse, så bliver det fordi nogle af byens øvrige boligselskaber byder sig til og ønsker at være sammen med os. Men vi ser muligheder i at udvikle vores eksisterende samarbejde med kommunen og så ellers se, om der opstår byggemuligheder enkelte steder,” siger han.

Nye lånetyper

Om fremtiden kommer til at byde på flere billige boliger i kommunen, er nok mere tvivlsomt.

”I gamle dage købte vi jorden af kommunen til en fornuftig pris. Det var med til at holde huslejen nede. I dag sælges jorden til markedspris – og det gør det vanskeligt at holde priserne i bund. Jeg kunne godt tænke mig, at man i det politiske landskab begyndte at tænke nyt. Vi behøver jo for eksempel ikke at eje jorden, vi bygger på. Man kunne også med fordel kigge på de lånetyper, der findes. Hvorfor skal det meste i et byggeri finansieres med 30-årige lån, når man nu ved at et tag for eksempel kan holde i 50 år osv. Man kunne lave forskellige lån. Det vil være medvirkende til, at huslejen kunne holdes nede,” foreslår Søren B. Christiansen.

Renoveringer på vej

Marianne Wisén, der er formand for Baldersbo, vil også gerne bruge jubilæet til at kigge fremad.

”Vi har en vision om, at vi skal være beboernes foretrukne boligselskab. Sådan skal det også være i fremtiden”.

Men hvordan bliver man det boligselskab, som beboerne helst vil vælge?

Marianne Wisén er ikke i tvivl.

Det handler om at holde udgifterne så langt nede som muligt og sørge for at tilbyde moderne boliger, der er energivenlige. Det kan nemlig også ses på huslejen.

”Vi renoverer jo løbende. I nogle af vores afdelinger er der for eksempel kommet nye badeværelser – og den renoveringsproces vil fortsætte. Vi har en stor boligmasse fra 50’erne og 60’erne – og den har vi øje på nu med henblik på eksempelvis nye badeværelser. En moderne bolig giver livskvalitet og en sund økonomi både for selskabet, men så sandelig også for beboerne,” slutter formanden