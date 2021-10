Ambitiøse kommunale mål er næsten nået

mason and his student

Flere ambitiøse mål for erhvervs og vækst er nået for Ballerup Kommune. Men ikke at få 25 procent af de junge til at vælge en erhvervsuddannelse. Men kommune sætter barren højt og vil frem mod 2025 sætte som mål, at 30 procent vælger en erhvervsuddannelse. Foto: Colourbox.

Fremtidsmål Ballerup Kommune lagde i 2017 en fire-årig erhvervs- og vækstpolitik med ambitiøse mål for beskæftigelse, uddannelse og virksomheder. De er næsten alle nået.

Af Ulrich Wolf

I 2017 fremlagde Ballerup Kommune en erhvervs- og vækstpolitik, der skulle virke frem til 2021.

Her havde man sat sig fire hovedmål, der gerne skulle indfries. Det var i nogle tilfælde ganske ambitiøse mål, men nu går 2021 på hæld og evalueringen af tallene viser, at tre af de fire mål er blevet nået – endda mere end det.

Det første mål var, at skabe 1000 nye arbejdspladser i perioden. Tallene viser, at der er blevet skabt 3098 nye private arbejdspladser i perioden.

Det andet mål var, at 750 flere Ballerup-borgere skulle i arbejde. Her viser tallene, at der er kommet 865 flere i arbejde.

Det tredje mål var, at virksomheder i Ballerup generelt har højere omsætning og eksport end i resten af landet.

Her viser tallene, at andelen af virksomheder med vækst og eksport er højere end regions- og landsgennemsnittet i perioden 2015-2019.

Dermed er tre af målene indfriet og mere til.

”Jeg syntes egentlig, at målet om at få 1000 nye private arbejdspladser var lavt og det viser sig, at det kunne vi sagtens matche og mere til. Vi har som alle andre kommuner været ramt af corona, men slet ikke i så høj grad som andre på grund af erhvervssammensætningen i kommunen. De brancher vi huser har ikke være så hårdt ramt. Det har selvfølgelig haft en betydning både på antallet af arbejdspladser og på tallene for vækst og eksport,” siger borgmester Jesper Würtzen (A), som også kan se at der skyder flere virksomheder op i Ballerup, både i de kendte brancher som Life Science og IT, men også mere traditionelle erhverv i Skovlunde-området.

At man har fået flere i arbejde skyldes i høj grad en fokuseret indsats fra jobcentret, mener formanden for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Musa Kekec (A).

Målrettet indsats

”Målet er nået ved den målrettede indsats jobcentret har haft. Der har været mange negative historier om jobcentrene, men dem har vi i store træk undgået. Vi har satset på samarbejde med virksomhederne og taget udgangspunkt i den enkeltes borger situation og behov. Vi forsøger at se på muligheder i stedet for begrænsninger og det ser ud til, at den strategi har virket,” siger Musa Kekec.

Et af målene har man til gengæld ikke nået. Her er stadig en stor udfordring at overvinde – nemlig andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse.

Holdningsændring

Målet var, at 25 procent skulle vælge en erhvervsuddannelse, men ’kun’ 18 procent valgte samlet set den vej. Det er ikke godt nok.

”Vi har ikke nået det mål, det er tydeligt. Det handler om en holdningsændring hos både forældre og elever og det er svært. Men til trods for det, så vil vi i den nye erhvervs- og vækstpolitik sætte som mål, at 30 procent frem mod 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er ambitiøst og også svært, det erkender vi, men det sender et signal om, at vi tager der her alvorligt og prioriterer, at de unge får en faglig uddannelse,” siger Jesper Würtzen.

Men ifølge udvalgsformanden hviler man ikke på laurbærrene.

Mod nye mål

”Vi har skabt et stærkt fundament og vi vil fortsætte indsatsen på områderne. Vi vil også at være nummer et på målet om at virksomheder i Ballerup skal være nummer et i landet med hensyn til vækst og eksport. Det er svært at matche Billund, hvor Lego for tiden gør det godt, men vi fortsætter indsatsen,” siger Muse Kekec.

Den nye erhvervs- og vækstpolitik frem mod 2025 har også fire mål, nemlig at der skal skabes 3000 nye privat arbejdspladser, at Ballerup Kommune er blandt top 10 i Region Hovedstaden med den laveste ledighed blandt jobparate borger, at 30 procent af eleverne i folkeskolen vælger en erhvervsuddannelse og at virksomheder i Ballerup bidrager mest til Danmarks BNP pr. indbygger.