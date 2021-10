Aktieudbytte – fordel eller ulempe?

SPONSORERET INDHOLD: Når du investerer i aktier, vil du af og til opleve, at du får udbetalt et udbytte. Et udbytte er som udgangspunkt en andel af seneste års overskud, som udbetales til et selskabs aktionærer.

Der kan dog også være tale om såkaldte ekstraordinære udbytter, som kan udbetales i forbindelse med forskellige hændelser undervejs i et regnskabsår.

Umiddelbart lyder det jo meget godt at få udbetalt et udbytte af de investeringer, du har lavet. Spørgsmålet er imidlertid, om det altid er en god idé at udbetale udbytte?

Aktieudbytte giver ikke altid mening

Ethvert seriøst selskab bør altid stille sig førnævnte spørgsmål, inden de udbetaler udbytte. Og årsagen er faktisk ligetil. Når et selskab udbetaler udbytte, mister det nemlig likviditet, og samtidig beskattes udbyttet på lige fod med aktiebeskatning hos privatpersoner.

Lad os tage et eksempel. Du ejer et antal aktier i forsikringsselskabet Tryg, som har en målsætning om at vækste det årlige udbytte. Da regnskabsåret er omme, modtager du derfor 100 kr. i udbytte, da dette er blevet vedtaget på selskabets generalforsamling.

Du skal nu betale enten 27% eller 42% afhængigt af dine aktie- og udbyttegevinster for det pågældende år. Tilbage står du altså nu med enten 73 kr. eller 58 kr. afhængigt af beskatningen. Og det skaber et problem. Inde i Tryg havde du 100 kr. investeret, som du kunne tjene afkast på, men udenfor har du nu helt ned til blot 58 kr., du kan investere.

Det betyder alt andet lige, at du – såfremt du ønsker at fastholde din investering – skal finde et nyt aktiv, der kan give et væsentligt højere afkast sammenlignet med det afkast, du kunne få med pengene inde i Tryg. I værste fald ender du i stedet med negative renter på hos din bank.

Vækst inde i selskabet

Inden et selskab som Tryg – eller et hvilket som helst andet selskab, der udlodder udbytte – vedtager udlodningen, bør de derfor spørge sig selv, om pengene ikke er bedre forrentet ved at blive i selskabet, så de kan bruges på investeringer, der kan øge tryg aktiekurs i stedet. På den måde slipper selskabets aktionærer for at blive tvangsbeskattet, og samtidig får de fordel af rentes rente-effekten.

Det kræver selvfølgelig, at Tryg kan skabe et tilfredsstillende afkast fra den del af overskuddet, der ellers ville være blevet udloddet. Kan de det, er det unægteligt en fordel at beholde pengene inde i selskabet. Kan de ikke, bør udlodning af udbytte først komme op til overvejelse herefter. Udlodning af udbytte er dermed ikke nødvendigvis en god ting – i hvert fald ikke for de investorer, der forsøger at maksimere deres afkast, og ikke er afhængige af udbyttebetalingerne.