Vi vil bevare tunnelen i Skovlunde

Debat Vi er glade for, at der på tværs af partierne, er en positiv politisk stemning for at bevare tunnelen i Skovlunde.

Af Anja Holtze (A) og Michael Jensen (O), Medlemmer af kommunalbestyrelsen og gruppeformand Dansk Folkeparti

Det er vi fordi hele sagen er et tegn på, at der ikke altid er overensstemmelse mellem politiske målsætninger og hvad lokalbefolkningen ønsker.

For 7 år siden var der en tryghedsvandring igennem byen. Konklusionen var at tunnelen skulle sløjfes. Så gik tiden, intet skete, ny bygherrer overtog Skovlunde Centret Nord og planen med at samle nord og syd gik i vasken.

Forudsætningerne for at nedlægge tunnelen var forandret, og hermed opstod der et behov for at justere de 7 år gamle planer. Justeringerne medførte en heftig debat på Facebook, og et lokalråd der i den grad følte sig overhørt af forvaltningen – frustrationerne var tårnhøje og sådan skal det ikke være.

Derfor er det betryggende at vide, at man på trods af uenigheder, nu er nået til forsoning.

Der er ryddet op i frustrationerne. Der er holdt ekstra borgermøde, og vi håber at borgerne nu kan se fordele og ulemper ved bevarelsen af tunnelen.

Vi mener, – at det er vigtigt at borgerne i Skovlunde føler sig set og hørt, og med bevarelsen af tunnelen kan vi sikre, at borgerne i Skovlunde sig anerkendt og kan færdes i sikkerhed over og under boulevarden – og det er vi glade for.

Anja og Michael stemmer, – ja tak til bevarelse af tunnelen.