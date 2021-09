Vi ønsker mere lokal folkeskole

Debat Mikael Wandel (V) udtrykker i Ballerup Bladet overraskelse over, at tre partier ønsker at fortsætte samarbejdet om udviklingen af Ballerups skolevæsen, efter at Venstre helt frivilligt har valgt at forlade skoleforliget.

Af Allan Kristensen (C) og Karsten Kriegel (C), Medlem af kommunalbestyrelsen og gruppeformand, kandidat til KV 21, konservative