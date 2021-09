Urban fashion er inspireret af byernes sprudlende energi

SPONSORERET INDHOLD: Den urbane stil har rødder i storbyerne og fik sit mainstream gennemslag i 1980'erne og starten af 90'erne.

Det rå look kommer fra blandt andet hiphop- og skaterkulturen, hvilket giver stilen en sprød kant kombineret med praktiske og bevægelige detaljer. Urban fashion er en af de få stilarter, der ikke har sine rødder i modehusene. Den er opstået på gaden og senere integreret blandt designere verden over. Stilen oser af bevægelse, tempo og nærvær. Målet er at skabe den perfekte blanding af tidløs stil og momentets ånd.

Must-haves i en garderobe inspireret af urban fashion

Nogle af de mest populære looks er hættetrøjer, T-shirts og sneakers. Stilen er uformel, men sammensættes ubesværet med accessories som smykker og kasketter. Faktisk er det urbane look helt vild med hovedbeklædning fra bøllehatten til den klassiske cap og de stilrene huer.

Hos CAMPZ elsker vi, hvordan den urbane stil har bevæget sig ind i alle hjørner af modebranchen. Det er tydeligt at se, hvordan outdoor-designere integrerer den i deres kollektioner. Kombinationen af afslappet pasform med åndbare og slidstærke materialer, giver en velkommen kant til det mere praktiske tøj.

Vi er eksperter i friluftsliv og brænder for at sprede vores glæde for naturen med endnu flere mennesker. Det er en af grundende til, at vi har så bredt et udvalg af looks til alle livets eventyrlige begivenheder. Urban fashion har inspireret kollektioner med endnu mere attitude og alsidighed. Du kan få komforten fra outdoor-livet direkte ind i din hverdag.

Lige så svært at sætte i bås som dig

Den urbane stil er meget mere end bare løse bukser og hiphopkultur. Den har udviklet sig over tid, præcist ligesom du har. Med inspiration fra byernes alsidighed og mangfoldighed står stilen aldrig stille. Dette gør den også svær at låse fast og beskrive. Match din svedige hættetrøje med et par stramme jeans og dine vandresko, og strut ned ad gaden i et look med total komfort, men med ungdommelig kant.

Den handler nemlig mere om subkulturernes personlige udtryk end om at følge en bestemt trend. Hvis du heller ikke vil sættes i bås, så finder du helt sikkert inspirerende elementer i det rå, storbyinspirerede look. Det er en stil, der har plads til lige præcist dig og dine bevægelser. De urbane vibes afspejler kant, attitude og individualitet.

I modsætning til mainstream mode er der ingen krav om komformitet. Trends bevæger sig lige så hurtigt, som du gør, når du flyver over ramperne på dit skateboard. Hos CAMPZ går vi meget op i at have mindre, der holder til mere. De fleksible detaljer og løse pasformer, der er hentet fra den urbane stil, giver dig tøj, der passer til alle anledninger. Den T-shirt, du træner i, matches nemt med at par pæne bukser, en velpudset sko og en festlig jakke.

Når du ikke går på kompromis med hverken komfort eller stil

Desværre er det sådan, at ikke alt, som er på mode, nødvendigvis er komfortabelt. Der er dog en undtagelse: urban fashion. Fordi moden har rødder i sportens og hiphoppens verden, ligger det i stilens DNA, at den skal være komfortabel og bevægelig. Den har en ukuelig kompromisløshed, når det kommer til komfort.

Hvis du ikke bare vil iklæde dig hvad som helst, så kombiner dine skatersneakers med et par åndbare sportssokker, en løst siddende T-shirt og en cap lavet til timer under solens stråler. Denne stil hylder det unikke udtryk og de subtile detaljer. Din basic T-shirt er alt andet end! Med åndbare materialer, flade sømme og fine designdetaljer byder denne stil på en hverdagsgarderobe med lidt ekstra kant.

Hvis du oftest hælder mod de mere afdæmpede og minimalistiske farvepaletter, så vil du føle dig hjemme med det samme. Ikke to dage er ens, så det skal dit tøj heller ikke være. Hvis du ligesom os hos CAMPZ elsker at bruge dine weekender i naturen, så tag noget af storbyens alsidighed med dig.

Selvom du kun kan høre træernes hvisken, vil den urbane stils levende energi sikre dig ekstra power og bevægelighed på vej væk fra civilisationen. Fra klassisk shell-jakker til stilrene rygsække, komfortable caps og lune veste. Det løse snit og materialernes alsidighed optimerer komforten hele vejen til toppen.