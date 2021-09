Svar om trafik og chikane af bilisterne

Debat Kære Kjeld Wiinblad. Her er svar på dit læserbrev i sidste uges udgave af Ballerup Bladet.

Af Hella Hardø Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Jeg er ked af at høre, at du har en oplevelse af, at vi med etablering af veje og indsnævringer og etablering og nedlæggelse af parkeringspladser chikanerer bilisterne. Lad mig forsøge at forklare nogle af de mange hensyn, vi skal komme i møde, når vi planlægger byens udformning i forhold til trafik og parkering.

Du har ret i, at byen fortættes, at der er steder, hvor der nedlægges parkeringspladser, og at der er megen trafik i Ballerup Kommune, ikke mindst på særlige tidspunkter. Det er derfor en balancegang at skabe gode parkeringsmuligheder og muligheder for at afvikle trafikken i områder, som oplever en forandring af bybilledet.

Med hensyn til parkering forsøger vi med de nyeste tiltag på Hold-an Vej at skabe nye parkeringsmuligheder, når vi er nødt til at nedlægge tidligere parkeringspladser eller indføre restriktioner.

Forud for alle trafiktiltag gennemfører kommunens administration tællinger, analyser og vurderinger af, hvilke tiltag en given strækning kan bære. Virkeligheden udformer sig ikke altid som forventet, og derfor hører jeg og administrationen også gerne om observationer som dine ude i trafikken.

Samtidig må man som borger forvente, at der i spidsbelastninger unægtelig vil være kø på vejene. Det er ikke for at genere bilister, men fordi der samtidig er et ønske om, at Ballerup Kommune skal være en grøn kommune, hvor der ikke er veje og parkeringspladser over det hele. Det er også en balancegang.

Jeg og kommunens administration vil meget gerne drøfte dine konkrete observationer med dig over en kop kaffe.

Skriv tiltrafikogmobilitet@balk.dk, så finder vi en tid i kalenderen